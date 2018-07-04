Каникулы звезд: Смехова, Арзамасова, Кабо и другие поделились планами на лето

Каникулы для Алики Смеховой и ее сына в полном разгаре. В этом году 10-летний Макар на «хорошо» и «отлично» окончил начальную школу, а на выпускном спектакле сыграл Маленького принца. «Желаю сыну из Маленького Принца вырасти в Большого и доброго парня! Уважать своих товарищей и учителей, любить родителей, а самое главное — много читать хороших книжек. Ура!» — поздравила актриса своего юного выпускника. После завершения учебного года Макар с мамой отправились отдыхать в Грузию, а впереди у семьи Смеховой — еще одно путешествие:

«Я еду с детьми в отпуск, наверное, это будет Турция — удобный курорт, когда путешествуешь с детьми. Мы уже были в Грузии с младшим сыном, отправились в туристическую познавательную поездку по Тбилиси — очень красивый город. Ну и еще какие-то планы, думаю, появятся», — делится Алика.

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В Турции уже побывала подруга и партнерша Смеховой по сериалу «Бальзаковский возраст…» Ольга Кабо. Теперь ее ждут съемки и продолжение сезона в театре — словом, бурная жизнь. Солидарны с коллегой по цеху Жанна Эппле и Лиза Арзамасова, которых также ждет рабочее лето. А вот планы Светланы Светличной сорвались из-за самочувствия. Звезда «Бриллиантовой руки» планировала провести самое теплое время года в кругу семьи и отправиться с близкими на курорт, но теперь увидит море только после визита ко врачу.

Подробнее о планах звезд на лето — в видеорепортаже Teleprogramma.pro.