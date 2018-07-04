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Замок мечты: особняк звезды бейсбола продают за $15 млн
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Замок мечты: особняк звезды бейсбола продают за $15 млн 

Forbes.ru 32 минуты назад
Фото: Forbes.ru
Дерек Джетер занимает 15 место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов прошедшего десятилетия по версии Forbes в 2015 году — $490 млн Дом знаменитого игрока New York Yankees, купленный 15 лет назад за $425 000, выставлен на продажу за $14,75 млн Особняк построен в 1903 году нью-йоркским доктором. Купленный семьей Тидеманн в 1952 году, дом получил свое название «Замок Тидеманна». Особянк площадью 1169 кв м расположен в Гринвуд Лейк, неподалеку от Нью-Джерси.
Дерек Джетер без устали модернизировал свою недвижимость на протяжении 15 лет. На обновление дома ушли миллионы долларов, в том числе на снос и восстановление стен, оборудование фитнес зала, террас и формирование садов. Особняк построен для большой семьи: шесть спален, двенадцать ванных комнат, пять кухонь, лагуна, водопад, открытый бассейн с видом на озеро Гринвуд и копия статуи Свободы. Рядом с трехэтажным замком стоит гостевой дом площадью 185 кв м с двумя спальнями. От внешнего мира поместье скрывает почти двухметровая каменная ограда. Такая активность понятна: Джетер был эмоционально привязан к дому, здесь вырос его дед, Сонни Коннорс. В начале прошлого века Гринвуд Лейк был фешенебельным курортом, где отдыхали Грета Грабо и Джипси Роза Ли.
Свою игровую карьеру бейсболист Джетер завершил в 2014 году. Сейчас Дерек Джетер — владелец и генеральный директор бейсбольного клуба The Miami Marlins. Видимо, работа во Флориде не позволяет Джетеру жить в замке под Нью-Йорком.
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