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Лобода за роды в США выложила неприличную по размерам сумму
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Лобода за роды в США выложила неприличную по размерам сумму 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Речь идет о клинике Cedars-Sinai, за роды в палате которой Лобода отдала полсотни тысяч долларов, сообщает Утро.ру. Впрочем, по словам счастливой мамы, она нисколько не жалеет о потраченных деньгах. VIP-роды Лободы обошлись в 50 тысяч долларов
— Со мной в родильном зале находились девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно, — отметила артистка.
Однако, по всей видимости, столь внушительные затраты серьезно сказались на финансах певицы, которая теперь активно гастролирует, не забывая о грудном вскармливании. По словам Лободы, в настоящий момент имеется много способов, как передавать грудное молоко на расстоянии.
— Мы выстраиваем график таким образом, чтобы каждые два дня я могла быть с дочкой, — добавила она.
Кто же является отцом новорожденной дочки, певица так и не говорит.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как социальные сети круто плясали под новый супер-хит Светланы Лободы. В своем Instagram-аккаунте певица Светлана Лобода дала старт кампании по продвижению нового своего творения — песни под названием SuperSTAR.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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