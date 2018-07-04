История гения: Дуглас Энгельбарт — изобретатель мыши

Карьера Дугласа Энгельбарта как архитектора будущего и провидца в области компьютерной техники началась с озарения, которое может посетить только юного студента-заучку.

Вдохновившись эссе Вэнивара Буша «As We May Think» («Как мы можем мыслить»), Энгельбарт признал потенциал пользы компьютерных сетей для человека. Только с помощью связи между собой всех данных человечество может решить свои самые большие проблемы.

Вот только в то время этого всего не было — ни компьютеров, ни сетей, ни людей, умеющих с ними обращаться. Можно сказать, что именно по этой причине Энгельбарт придумал то, чего не было, заложил основы современного взаимодействия человека и машины, графические интерфейсы пользователя, гипертекст и, конечно же, сети, из которых в итоге возник Интернет.

Тот, кто понимает эту философию, признает почти религиозную установку конференции, получившей название «Mother of all Demos» («Мать всех демонстраций») (полная версия есть на YouTube): компьютер представляется как спасение — нужно просто уметь его использовать. Цифровая революция имеет намного большее значение, чем изобретение письма или даже книгопечатания.

Дуглас Энгельбарт Можно ли ограничить достижения Энгельбарта только упоминанием его в качестве «изобретателя мыши»? Мышь была для него лишь инструментом, предназначенным для уменьшения пропасти между человеком и компьютером. То, что через пятьдесят лет после изобретения мышь все еще упоминается, объясняется тем, что, несмотря на весь технический прогресс, она остается частью повседневной жизни. Возможно, ее создатель все так себе и представлял.

Ведь если заглянуть в дом к Энгельбарту времен «Матери всех демонстраций» и более поздних интервью, можно увидеть нечто иное: небольшая клавиатура, с помощью которой Энгельбарт вводит кодированные команды. Наряду с мышью это стало еще одним из его великих изобретений для взаимодействия, которое он сам до последнего использовал на своем домашнем компьютере. Реликт будущего, утраченного в ходе прогресса. Родился 30 января 1925 г. в Портленд, Орегон, США Скончался 02 июля 2013 г. в Атертон, Калифорния, США 1942 Изучение электротехники в Университете Орегона, расположенном в Юджине

1944 Радарный техник в ВМС США 1945 Прочтение эссе Вэнивара Буша «As We May Think» («Как мы можем мыслить») во время пребывания на одном из Филиппинских островов

1955 Доктор электротехники со специализацией в компьютерах (восемь патентов)

1957–1959 Исследователь, Stanford Research Institute (Стэнфордский исследовательский институт)

1959–1977 Директор Центра дополненных исследований (Augmented Research Center); разработка oN-Line System (NLS) и создание ARPANet Network Information Center (NIC)

21 июня 1967 г. Подача заявки на патент на изобретение мыши

9 декабря 1968 г. «The Mother of all Demos»

1977–1984 Ведущий научный сотрудник компании Tymshare, из NLS, где создается Augment

до 2008 г. Директор Bootstrap Institute & Bootstrap Alliance (сейчас DEI), Менло-Парк Читайте также: Windows: что можно сделать правой кнопкой мыши

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