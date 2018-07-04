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Юным жителям района Печатники рассказали о футболе
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Юным жителям района Печатники рассказали о футболе 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Информация об этом появилась на официальном портале Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина, где и прошло занятие.
«Сейчас футбол является самым популярным видом спорта. Воспитатели подразделения, расположенного на ул. Шоссейная, 53 и 55, решили вызвать у своих воспитанников интерес к этой занимательной игре, сформировать у них желание играть в футбол. С детьми были проведены беседы по истории возникновения футбола, им рассказали о влиянии футбола на здоровый и активный образ жизни», — говорится в сообщении.
Дети познакомились с простейшими правилами игры, узнали об известных футболистах нашей страны.
Подробнее о деятельности комплекса: mok.mskobr.ru.
(ап)
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