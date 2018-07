Лето на «Сплетнике»: Рита Ора, Джиджи Хадид, Элизабет Херли и другие делятся пляжными кадрами

Марина Линчук и Рита Ора Звезды не перестают выкладывать все новые и новые снимки, демонстрируя свои стройные фигуры, бронзовый загар и, конечно же, оригинальные модели купальников. Одна из самых востребованных моделей Эмили Ратажковски продолжает соблазнять своими сексуальными снимками мужскую половину пользователей Instagram. На днях девушка продемонстрировала новые модели купальников собственного бренда Inamorata Swim. Девушка отдыхает на Миконосе вместе с Джиджи Хадид. Составить ей конкуренцию может и Элизабет Херли , которая тоже выложила в микроблог несколько фотографий в бикини своей марки Elizabeth Hurley Beach. Актриса, к слову, решила не уезжать на лето к морю, а загорает прямо во дворе своего особняка. Елена Крыгина отправилась на Мальдивы, а вот Екатерина Одинцова с дочкой Диной наслаждаются солнцем в Подмосковье в одном из австрийских оздоровительных центров.

Марина Линчук

Рита Ора Анна Седокова с подругами

Нюша

Елена Крыгина и Александра Федорова

Элизабет Херли

Джиджи Хадид

Эмили Ратажковски

Екатерина Одинцова

Александра Федорова

Вжух и к акулито By @alexanderchernov #stayinspired #conrad135 #conradmaldives @conrad_maldives A post shared by Elena Krygina (@elenakrygina) on Jul 2, 2018 at 7:18am PDT