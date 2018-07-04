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Роды у Светланы Лободы принимали девять специалистов
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Роды у Светланы Лободы принимали девять специалистов 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В конце этой весны российская и украинская поп-исполнительница Светлана Лобода родила второго ребенка в США, куда планировала улететь еще до того, как узнала о своей беременности. На позднем сроке она взяла небольшую творческую паузу.
По словам артистки, в родильном зале элитного лос-анджелесского госпиталя разрешиться ей помогали девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу, передает портал kp.ru. Но уже спустя две недели после родов звезда вернулась в Москву, где поражала гостей престижной музыкальной премии своей стройной фигурой.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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