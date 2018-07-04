Роды у Светланы Лободы принимали девять специалистов 

В конце этой весны российская и украинская поп-исполнительница Светлана Лобода родила второго ребенка в США, куда планировала улететь еще до того, как узнала о своей беременности. На позднем сроке она взяла небольшую творческую паузу.
По словам артистки, в родильном зале элитного лос-анджелесского госпиталя разрешиться ей помогали девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу, передает портал kp.ru. Но уже спустя две недели после родов звезда вернулась в Москву, где поражала гостей престижной музыкальной премии своей стройной фигурой.