В кинотеатре на Люблинской зрители увидят фильм «Колыбельная для брата»

Показ фильма «Колыбельная для брата» организуют в кинотеатре «Молодежный», который находится на улице Люблинской в районе Текстильщики, 25 июля. Об этом сказано на официальном сайте сети кинотеатров «Москино».

«Герой кинокартины Кирилл знакомится с группой ребят, строящих настоящий парусник. На нем товарищи отправляются в приключенческое плавание, после которого Кирилл полностью меняется. Он идет в школу уже не тихим мальчиком, а более смелым, терпеливым и умеющим постоять за себя», — говорится в источнике.

Начало в 11.00. Вход свободный, регистрация не требуется.

Напомним, что кинотеатр «Молодежный» расположен по адресу улица Люблинская, 11. (мю)