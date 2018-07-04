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В кинотеатре на Люблинской зрители увидят фильм «Колыбельная для брата»
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В кинотеатре на Люблинской зрители увидят фильм «Колыбельная для брата» 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Показ фильма «Колыбельная для брата» организуют в кинотеатре «Молодежный», который находится на улице Люблинской в районе Текстильщики, 25 июля. Об этом сказано на официальном сайте сети кинотеатров «Москино».
«Герой кинокартины Кирилл знакомится с группой ребят, строящих настоящий парусник. На нем товарищи отправляются в приключенческое плавание, после которого Кирилл полностью меняется. Он идет в школу уже не тихим мальчиком, а более смелым, терпеливым и умеющим постоять за себя», — говорится в источнике.
Начало в 11.00. Вход свободный, регистрация не требуется.
Напомним, что кинотеатр «Молодежный» расположен по адресу улица Люблинская, 11. (мю)
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