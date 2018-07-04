Гостей центра «Радуга» на Дмитровке познакомили с правилами дорожного движения

В спортивно-досуговом центре «Радуга» 3 июля прошла игровая программа «Правила дорожного движения» для детей младшего школьного возраста. Об этом сообщила руководитель структурного подразделения центра Марина Басова.

— В игровой форме сотрудники центра познакомили ребят с правилами дорожного движения, — рассказала Басова. — Юные гости с удовольствием приняли участие в увлекательной викторине, конкурсе и играх с мячом.

Напоминаем, спортивно-досуговый центр «Радуга» располагается по адресу Дмитровское шоссе, дом 137, корпус 1. (мю)