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Гостей центра «Радуга» на Дмитровке познакомили с правилами дорожного движения
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Гостей центра «Радуга» на Дмитровке познакомили с правилами дорожного движения 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В спортивно-досуговом центре «Радуга» 3 июля прошла игровая программа «Правила дорожного движения» для детей младшего школьного возраста. Об этом сообщила руководитель структурного подразделения центра Марина Басова.
— В игровой форме сотрудники центра познакомили ребят с правилами дорожного движения, — рассказала Басова. — Юные гости с удовольствием приняли участие в увлекательной викторине, конкурсе и играх с мячом.
Напоминаем, спортивно-досуговый центр «Радуга» располагается по адресу Дмитровское шоссе, дом 137, корпус 1. (мю)
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