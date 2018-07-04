Владелец швейной фабрики рассказал, как спасти бизнес с помощью онлайн-продаж

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Предпринимателю Лео Шевченко принадлежит фабрика по пошиву женской одежды в Киргизии, которая приносит 530 млн рублей выручки в год. В интервью РБК он рассказал, как спас бизнес с помощью онлайн-продаж и назвал отличие европейского бизнеса от предпринимательства на постсоветском пространстве.

Шевченко родился в Киргизии. Он рано начал работать, поскольку рос без отца. В 19 лет он вместе с другом открыл компанию по установке кондиционеров. В 2007 году вместе с партнером запустил бизнес по продаже автозапчастей для японских машин, а затем — автосалон. Когда Шевченко было 25 лет, его проекты приносили около $10 тыс. в месяц.

Предпринимателя интересовал бизнес со своим производством. Поэтому в 2008 году он продал партнерам доли в автомобильных проектах и за $280 тыс. купил небольшую фабрику по производству одежды больших размеров под брендом Alona. Расходы бизнеса оказались выше ожиданий, а доходы — ниже, чем заявлял прежний владелец.

Полтора года бизнес жил за счет бизнеса по продаже кондиционеров. Спасти ситуацию помогли кадровые перестановки, переговоры с челноками из России, Белоруссии и Казахстана, а также экскурсии на производство для оптовиков. Уже в 2010 году компания в зависимости от сезона приносила $3—10 тыс. прибыли в месяц, а до 65% продаж приходилось на московские рынки «Садовод» и «Москва».

Чтобы наладить прямые продажи, предприниматель переехал в Москву и получил российский паспорт. В столице он арендовал павильон на рынке «Лужники», а после закрытия рынка он переехал на рынок «Международный» в Саларьево. Последняя точка оказалась убыточной: оптовики предпочитали рынки «Садовод» и «Москва». В начале 2014 года Шевченко переехал на площадку «Москва» в Люблино. Однако в 2015 году из-за кризиса показатели стали падать и розничную точку в столице пришлось закрыть.

Лео Шевченко

предприниматель

«Российский бизнес отличается от европейского тем, что в европейский бизнес приходят от силы, а в российский, постсоветский, — от безысходности».

В 2015 году предприниматель создал сайт для продажи одежды и запустил контекстную рекламу. На следующий день он получил первую заявку на оптовую партию: владельцы павильонов, которые до этого покупали товары на рынках, вышли в онлайн. К концу года предпринимателю удалось вывести бизнес к докризисным показателям.

Шевченко попробовал сотрудничать с торговыми сетями и онлайн-магазинами. Так как крупные бренды почти не выпускали продукцию больших размеров, а производители из Китая не шьют одежду больше 50-го размера, то партнерами Шевченко оказались Lamoda, Fashion House, Wildberries и Otto Group. Уже в 2016 году выручка фабрики достигла 300 млн рублей.

Предприниматель запустил бренд Dinoel и расширил линейку товаров. К блузкам добавились юбки, платья, а также повседневная и деловая одежда. Модели разрабатывают в Подмосковье, а производятся в Киргизии. По словам Шевченко, покупателям не нужна модная одежда по последним трендам: в регионах, где живет основная часть его клиентов, спрос на новинки запаздывает. «Новые тренды из Европы в Москве появляются и становятся актуальными через год-два, в регионах — только через два года после того, как появилось в Москве», — отметил предприниматель.

По словам директора по развитию ассортимента Wildberries Вячеслава Иващенко, на одежду big size приходится 11% от всей женской одежды, представленной на сайте компании.

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