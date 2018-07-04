В Покровском-Стрешневе сыграют в «Ручеек» и устроят конкурс «Маленькая мама»

Литературно-музыкальная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, с конкурсом «Маленькая мама», громкими чтениями стихов о семье и народными забавами состоится в Покровском-Стрешневе на улице Большая Набережная в четверг, 6 июля.

— Участников программы познакомят с историей покровителей семьи, святых Петра и Февронии. Также пройдет громкое чтение стихов про лето, музыкальная игра «Волшебная мелодия» и игра «Ручеек», — отметили организаторы.

В конкурсно-игровой части участники смогут блеснуть своими талантами, прочитав стихотворение, отгадав песни из мультфильмов, показав свою ловкость.

В завершение праздника все желающие напишут добрые слова с пожеланиями любви и счастья на лепестках ромашки.

Программа начнется в 11.00 по адресу: ул. Большая Набережная, дом 15. Вход свободный.