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В Покровском-Стрешневе сыграют в «Ручеек» и устроят конкурс «Маленькая мама»
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В Покровском-Стрешневе сыграют в «Ручеек» и устроят конкурс «Маленькая мама» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Литературно-музыкальная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, с конкурсом «Маленькая мама», громкими чтениями стихов о семье и народными забавами состоится в Покровском-Стрешневе на улице Большая Набережная в четверг, 6 июля.
— Участников программы познакомят с историей покровителей семьи, святых Петра и Февронии. Также пройдет громкое чтение стихов про лето, музыкальная игра «Волшебная мелодия» и игра «Ручеек», — отметили организаторы.
В конкурсно-игровой части участники смогут блеснуть своими талантами, прочитав стихотворение, отгадав песни из мультфильмов, показав свою ловкость.
В завершение праздника все желающие напишут добрые слова с пожеланиями любви и счастья на лепестках ромашки.
Программа начнется в 11.00 по адресу: ул. Большая Набережная, дом 15. Вход свободный.
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