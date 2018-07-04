В заказнике «Алтуфьевский» отремонтировали качели

Поводом для этого послужило обращение жительницы на портал «Наш город». Она сообщила о проблеме, приложив соответствующее фото.

Через несколько дней качели привели в порядок, а жительница получила официальный ответ за подписью руководителя ГПБУ «Мосприрода» Виталия Видяпина.

«Замечания, указанные в обращении, устранены. Произведено углубление деревянного борта детской игровой площадки в непосредственной близости от качелей «балансир», а также подсыпка основания песком. Кроме того, произведены работы по демонтажу пришедшей в негодность качели. Вместе с тем в 2018 году на указанной игровой площадке были произведены работы по установке новых игровых элементов, взамен устаревшего оборудования», — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)