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В заказнике «Алтуфьевский» отремонтировали качели
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В заказнике «Алтуфьевский» отремонтировали качели 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Поводом для этого послужило обращение жительницы на портал «Наш город». Она сообщила о проблеме, приложив соответствующее фото.
Через несколько дней качели привели в порядок, а жительница получила официальный ответ за подписью руководителя ГПБУ «Мосприрода» Виталия Видяпина.
«Замечания, указанные в обращении, устранены. Произведено углубление деревянного борта детской игровой площадки в непосредственной близости от качелей «балансир», а также подсыпка основания песком. Кроме того, произведены работы по демонтажу пришедшей в негодность качели. Вместе с тем в 2018 году на указанной игровой площадке были произведены работы по установке новых игровых элементов, взамен устаревшего оборудования», — говорится в ответе.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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