Нобелевские лауреаты: Герти Кори. К премии через болезнь

Среди нобелевских лауреатов, о которых мы пишем, мужчин гораздо больше, чем женщин. Меньше всего лауреатов прекрасного пола среди физиков — всего два человека за всю историю. Химиков — четыре. Больше же всего лауреатов премии по физиологии или медицине. Однако так было не всегда. Первая «женская» премия в области естественных наук была присуждена по физике — ее получила Мария Склодовская-Кюри. Она же открыла «женский список» лауреатов-химиков в 1911 году, который продолжила ее дочь Ирен в 1935 году. А вот женщин среди нобелиатов-физиологов не было первые 46 лет существования премии. Наша героиня стала первой. В сегодняшнем выпуске рубрики «Как получить Нобелевку» читайте о плодотворной научной работе и трагической судьбе Герты Терезы Кори.

Герти Тереза Кори (Радниц)

Родилась 15 августа 1896, Прага, Австро-Венгрия (ныне — Чехия)

Умерла 26 октября 1957 года, Глендейл, штат Миссури, США.

Нобелевская премия по физиологии или медицине 1947 года (совместно с супругом Карлом Фердинандом Кори получили по 1/4 премии, вторую половину получил Бернардо Альберто Усай). Формулировка Нобелевского комитета : «за открытие каталитического превращения гликогена».

Так же, как и ее будущий муж-нобелиат, Герти Радниц родилась в блистательной Праге, одном из ярчайших городов Австро-Венгерской империи, в семье крупного сахарозаводчика Отто Радница и его жены Марты, урожденной Нейштадт. В семье было три дочери, и Герти была старшей из них.

Свое первое образование юная Герти получала дома. Затем — подготовительная школа, реальная гимназия (то есть с естественнонаучным уклоном), затем (в 1914 году) — университет Карла Фердинанда, Германский университет в Праге. Там она встретила свою любовь на всю жизнь — Карла Фердинанда Кори.

Сам Карл описывал приглянувшуюся ему студентку так: «Она отлично училась, обладала обаянием, жизнелюбием, умом, чувством юмора и любовью к пешим прогулкам — качествами, которые немедленно привлекли меня».

Чувства вспыхнули, но одновременно вспыхнула и Первая мировая. Карл отправился на фронт, а Герти осталась ждать и продолжать свое медицинское образование. Кстати, любопытный момент: большинство лауреатов, как мы помним, в начале своего пути работали с будущими или уже состоявшимися нобелевскими лауреатами. Возможно, это помогало впоследствии получить премию — как не номинировать любимого ученика. Герти весь свой путь проделала рядом лишь с одним будущим нобелиатом — своим мужем.

Свадьбу они сыграли только в 1920 году, в Вене. К тому времени у Карла и Герти были и совместные научные интересы, и совместные публикации. Не было только перспектив в распавшейся Австро-Венгерской империи. Во-первых, голодно — Герти интенсивно работая, изучая кретинизм, даже заработала ксерофтальмию, сухость роговицы и коньюктивы глаза, которую срочно отправилась лечить дома, в Прагу. Во-вторых, Кори была еврейкой, а наставник ее мужа в клинике в Вене был ярым антисемитом, и шансов получить приличную работу у нее не было. Поэтому, как только Карл получил приглашение в США, он уехал, не колеблясь. Полгода разлуки — и вот будущий гражданин США (Кори сознательно эмигрировал навсегда) приглашает жену на свою новую родину.

О дальнейших совместных открытиях супругов Кори мы уже частично писали, рассказывая о Карле Фердинанде. Они все делали вместе (биографы, кстати, отмечают, что чаще всего в статьях супругов первым автором шла именно жена). Однако в 1923-1924 годах Герта публикует четыре статьи по единоличным экспериментам, связанным с воздействием жесткого рентгена на организм. Кто знает, может быть, именно тогда началось медленное заболевание костного мозга, о котором Кори узнала в 1947 году, практически одновременно с Нобелевской премией…

Видимо, все остальное — открытие цикла Кори (главный путь распада и нового синтеза гликогена в мышцах, за счет чего мышцы получают энергию и мы движемся), синтез гликогена в пробирке, открытие глюкозо-1-фосфата и так далее — она делала, уже медленно умирая.

Нобелевская премия не сильно обрадовала супругов. Тем не менее, сама по себе она стала значительным событием в мире: впервые премию по физиологии или медицине получила женщина. К слову, в номинациях 1947 года она была явно в меньшинстве. Да, не «они» — супруги, — а именно Герти. Из 85 номинаций Карла Кори номинировали четыре раза (были и более частые фамилии, например, лауреат 1952 года Зельман Ваксман, о котором речь еще впереди). Герту Кори упомянули лишь единожды. Но этого хватило.

На церемонии награждения профессор Хуго Теорелль из Каролинского института чествовал супругов вдвоем. Он подытожил результаты трудов Герти и Карла: «Для химиков окончательным доказательством пути образования вещества служит его синтез. Профессор и доктор Кори добились удивительного результата — они смогли синтезировать гликоген в пробирке с помощью набора ферментов, которые они выделили в чистом виде, раскрыв при этом механизм их действия. С помощью одних лишь методов органической химии это было бы невозможно… Ферменты же, полученные Кори, позволили осуществить этот синтез, так как они катализируют определенные реакции образования химических связей». Теорелль добавил, что открытие супругами Кори ферментативного механизма обратимых превращений глюкозы стало «одним из самых блестящих достижений современной биохимии». Кстати, Нобелевскую лекцию 11 декабря 1947 года они читали вдвоем: первую часть — Карл, вторую — Герти.

До конца своих дней Кори работала в лаборатории сама. Нет, конечно, у нее были сотрудники и муж, но Герти не только приходила в лабораторию, чтобы раздать указания и наметить фронт работ на сегодня. Она жила в ней — ставила своими руками эксперименты, обижалась на мужа за то, что он не моет посуду (все мужья одинаковые — даже в лаборатории), оборудовала маленькую комнатку рядом, в которой была лишь кровать для отдыха: в последнее десятилетие болезнь отбирала все больше сил. Тем больше Кори хотела успеть.

На панихиде по Герти Терезе Кори звучали ее собственные слова, записанные для фильма «Во что я верю»: «В жизни ученого бывают незабываемые и редкие моменты, когда после многолетней тяжелой работы завеса с тайн природы внезапно спадает и то, что казалось погруженным во тьму и хаос, становится светлым и гармоничным».

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