Занятия йогой организованы в рамках «Московского долголетия» в спортклубе «Лианозово»

В рамках проекта «Московское долголетие» в спортивном клубе «Лианозово» организованы бесплатные занятия общей физической подготовкой с элементами йоги.

— Программа занятий подойдет для всех, так как учитывает индивидуальные особенности и включает различные направления: тонизирующая хатха йога, дыхательные упражнения пранаяма йоги, динамичные комплексы кундалини йоги, расслабляющая, медитативная нидра йога, а также общефизические упражнения и упражнения лечебной физкультуры, — уточнили в СК.

Занятия проходят в СК «Лианозово» по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 87. Предварительная запись проводится по телефону 8 (499) 209-09-95, однако участникам необходимо зарегистрироваться в районном центре соцобслуживания по адресу: улица Новгородская, дом 32. Телефон ЦСО: 8 (499) 909-77-22. (вт)