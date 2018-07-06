Мальчик-савант стал лауреатом отборочного тура «Доброй волны» в Краснодаре

Москва, 6 июля. 5 июля в Galich Hall в Краснодаре завершился 3-й отборочный тур Всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна».

Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Республики Татарстан, Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организатор регионального тура Академия популярной музыки Игоря Крутого. Члены попечительского совета Фестиваля «Добрая волна»: Мэр Казани И. Р. Метшин и народный артист России, композитор, Генеральный продюсер «Добрая волна» И. Я. Крутой.

Фестиваль «Добрая волна» ориентирован на укрепление семейных ценностей, дружеских связей и содействие творческому развитию одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации. Задачи Фестиваля — развитие культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями; дружба и совместное творчество детей друг с другом и Послами Фестиваля.

Отборочный тур в Краснодаре состоялся 4-5 июля, в нем приняли участие 160 детей со всех уголков Краснодарского края, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Одним из лауреатов отборочного тура стал 15-ти летний Даниил Бердников с синдромом саванта. Мальчик может безошибочно определять дни недели из прошлого и будущего в течение секунды, стоит ему назвать число и месяц. Таких людей в мире не больше ста, человек с синдромом саванта ("островом гениальности") может быть способен повторить несколько страниц текста, услышанного им всего один раз, безошибочно назвать результат умножения многозначных чисел, будто результат ему известен заранее, или сказать, на какой день недели придется 1 января 2099 года. Встречаются саванты, способные пропеть все услышанные арии, выйдя из оперы. Помимо этого, среди зарегистрированных проявлений синдрома саванта есть способности к изучению иностранных языков, обострённое чувство времени, тонкое различение запахов.

Обладателями гран-при фестиваля стали Вадим и Николай Воробьевы, воспитанники Новолеушковской школы-интерната. У братьев сложная судьба, диагностирована умственная отсталость, но талант и природное обаяние ребят покорили зрителей и членов жюри конкурса.

В рамках фестиваля также состоялась выставка рисунков детей с синдромом Дауна. Оргкомитет фестиваля и Академия Игоря Крутого отметили лучшие работы почетными грамотами.

В соответствии с Указом N 240 Президента Российской Федерации В. В. Путина 2018-2028 годы объявлены Десятилетием Детства. Высокая социально-культурная значимость Проекта всероссийского масштаба «Добрая волна» дает возможность всем участникам Фестиваля дать старт ежегодному Всероссийскому движению, которое будет способствовать развитию культуры благотворительности в России и за ее пределами.