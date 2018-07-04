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Диетолог: Лучше всего покупать арбузы в августе-сентябре
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Диетолог: Лучше всего покупать арбузы в августе-сентябре 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Арбузы, которые появляются на прилавках в июле, обычно выращены в искусственных условиях.
Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как правильно выбирать арбузы на рынках и в магазинах.
По словам эксперта, лучше покупать арбузы в августе и сентябре. Кроме того, приобретать продукцию следует в крупных точках, так как там ягоды проходят обязательную проверку.
— Я рекомендую покупать арбузы в хороших магазинах, а не брать с рук. Нужно обращать внимание на документацию, она должна быть вывешена: откуда привезены арбузы, где выращивались и так далее, — отметила она в комментарии «Радио 1».
Диетолог также рекомендовала есть арбуз отдельно от другой пищи, иначе ягода может вызвать метеоризм и газообразование.
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