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Члены антинаркотической комиссии Тамбовской области провели профилактические мероприятия в реабилитационном центре для детей и подростков
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Члены антинаркотической комиссии Тамбовской области провели профилактические мероприятия в реабилитационном центре для детей и подростков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
3 июля членами антинаркотической комиссии Тамбовской области проведено выездное мероприятие в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка», расположенном в Тамбовском районе. Воспитанники отрядов специализированной смены показали гостям подготовленные сценки, танцы и песни антинаркотической направленности.
После художественной самодеятельности все участники Дня профилактики разделились на три группы, с каждой из которых члены антинаркотической комиссии региона и члены Общественного Совета при УМВД области побеседовали на темы вредных привычек, влияния табака, алкоголя и наркотиков на подрастающий организм, а также ответственности за незаконный оборот наркотических средств.
Гости с большим интересом осмотрели подготовленную детьми и подростками выставку рисунков антинаркотической направленности, выбрали лучшие работы и поощрили их авторов.
Закончился День профилактики футбольным матчем. Перед началом состязания полицейские, общественники и школьники обсудили проведение чемпионата мира по футболу, особенно последний матч между сборными командами России и Испании, и пожелали российским футболистам одержать победу в предстоящей футбольной баталии с командой из Хорватии.
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