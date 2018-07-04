Члены антинаркотической комиссии Тамбовской области провели профилактические мероприятия в реабилитационном центре для детей и подростков

3 июля членами антинаркотической комиссии Тамбовской области проведено выездное мероприятие в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка», расположенном в Тамбовском районе. Воспитанники отрядов специализированной смены показали гостям подготовленные сценки, танцы и песни антинаркотической направленности.

После художественной самодеятельности все участники Дня профилактики разделились на три группы, с каждой из которых члены антинаркотической комиссии региона и члены Общественного Совета при УМВД области побеседовали на темы вредных привычек, влияния табака, алкоголя и наркотиков на подрастающий организм, а также ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Гости с большим интересом осмотрели подготовленную детьми и подростками выставку рисунков антинаркотической направленности, выбрали лучшие работы и поощрили их авторов.

Закончился День профилактики футбольным матчем. Перед началом состязания полицейские, общественники и школьники обсудили проведение чемпионата мира по футболу, особенно последний матч между сборными командами России и Испании, и пожелали российским футболистам одержать победу в предстоящей футбольной баталии с командой из Хорватии.