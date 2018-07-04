Природу брошенных сумок с землей выяснили в районе

В районе раскрыли тайну необъяснимых сумок с землей, что появились на территории одного торгового центра. Как отметили в управе соседнего района, землю завезли, чтобы в ближайшее время возле магазина установить новые информационные знаки.

Судьбой неизвестных сумок заинтересовалась неравнодушная жительница из соседнего района и обратилась в редакцию с просьбой разобраться в вопросе.

Мария Лозанич всегда ходит на работу через местный торговый центр. В течение нескольких недель она замечала на газоне сумку с землей и забеспокоилась.

— Хотелось бы как-то повлиять на то, чтобы этот неприятный момент был решен, — отмечает она в своем сообщении, — Сам вид уже портит настроение, да еще и люди бросают туда всякий сор — бутылки, окурки.

Нашелся ответ на вопрос о назначении этих «объектов» в управе ближайшего района, под ведомством которого и находится территория торгового центра.

— Сотрудники организации по установке навигационных и информационных знаков оставили сумки, чтобы в дальнейшем использовать эту землю для установки столбов, — отметили в учреждении. — Затем на столбах появятся специальные таблички-указатели, ведущие к главным местам района: поликлиникам, управе, МФЦ и другим.

Кроме того, местные власти призвали жителей не кидать в мешки с землей мусор, дабы не создавать неэстетичный вид. В течение нескольких недель сумки уберут.

Фото предоставила Мария Лозанич