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Природу брошенных сумок с землей выяснили в районе
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Природу брошенных сумок с землей выяснили в районе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 50 минут назад
Фото: Борисовские пруды
В районе раскрыли тайну необъяснимых сумок с землей, что появились на территории одного торгового центра. Как отметили в управе соседнего района, землю завезли, чтобы в ближайшее время возле магазина установить новые информационные знаки.
Судьбой неизвестных сумок заинтересовалась неравнодушная жительница из соседнего района и обратилась в редакцию с просьбой разобраться в вопросе.
Мария Лозанич всегда ходит на работу через местный торговый центр. В течение нескольких недель она замечала на газоне сумку с землей и забеспокоилась.
— Хотелось бы как-то повлиять на то, чтобы этот неприятный момент был решен, — отмечает она в своем сообщении, — Сам вид уже портит настроение, да еще и люди бросают туда всякий сор — бутылки, окурки.
Нашелся ответ на вопрос о назначении этих «объектов» в управе ближайшего района, под ведомством которого и находится территория торгового центра.
— Сотрудники организации по установке навигационных и информационных знаков оставили сумки, чтобы в дальнейшем использовать эту землю для установки столбов, — отметили в учреждении. — Затем на столбах появятся специальные таблички-указатели, ведущие к главным местам района: поликлиникам, управе, МФЦ и другим.
Кроме того, местные власти призвали жителей не кидать в мешки с землей мусор, дабы не создавать неэстетичный вид. В течение нескольких недель сумки уберут.
Фото предоставила Мария Лозанич
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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