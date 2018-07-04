В Бахчисарае начали проводить театрализованные экскурсии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости . На территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль „Ханский дворец XVI-XIX веков“ начался цикл театрализованных экскурсий „Ночные тайны Ханского дворца“, сообщает Visitcrimea Guide.

Музыкально-танцевальные миниатюры от крымско-татарского фольклорного ансамбля „Крым“ на фоне интерьеров дворца переносят зрителей в эпоху прошлого, демонстрируя национальный колорит.

Кроме того, зрители могут отправиться на экскурсии „Бахчисарай Хан-Сарай“ с участием ансамбля песни и танца „Хайтарма“.

В состав дворцового комплекса, старейшие постройки которого датируются 1532 годом, входят северные и южные ворота, Свитский корпус, дворцовая площадь, главный корпус, гарем, ханская кухня и конюшня, библиотечный корпус, соколиная башня, ханская мечеть, ханское кладбище, набережная с тремя мостами, сады и парковые сооружения, Екатерининская миля и другие объекты.