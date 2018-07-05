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Джиллиан Андерсон ищет летающие тарелки в первом трейлере «НЛО»
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Джиллиан Андерсон ищет летающие тарелки в первом трейлере «НЛО» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Киностудия Sony Pictures опубликовала первый трейлер фильма Райана Эслингера «НЛО».
В новой ленте актриса Джиллиан Андерсон после закрытия «Секретных материалов» снова столкнется с паранормальными явлениями. Сюжет разворачивается вокруг одаренного студента (Алекс Шарп), который с детства увлечен идеей о встрече с инопланетянами и ищет летающие тарелки. Андерсон сыграет присоединившуюся к его изысканием профессора колледжа — доктора Хендрикс.
Молодой человек активно интересуется появлением летающих тарелок в аэропортах и привлекает внимание спецслужб, пытающихся помешать любопытному студенту.
В картине «НЛО» также сыграют звезда «Дома странных детей» Элла Пернелл, Дэвид Стрэтэйрн и другие. Премьера фильма должна состояться в сентябре 2018 года.
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