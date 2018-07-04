В Тюмени появилась карета любви для молодоженов

«Карета любви» на площади 400-летия Тюмени ждет влюбленных пар — участников фотоконкурса.

Для участия необходимо на площади 400-летия сделать фото на фоне арт-объекта «Кареты». Затем отправить фотографию в официальную группу в ВК ««Love Radio Тюмень» под #КаретаЛюбви. Под фотографией рассказать историю своей любви с пометкой (новобрачные, влюбленные, или уже семейные пары).

Участников оценивать будет жюри, состоящее из организаторов и спонсоров конкурса. Награждение победителей и призеров пройдет 28 июля.

Подать заявку можно будет до 26 июля (до 18.00) в официальную группу в ВК «Love Radio Тюмень» или в редакцию «Love Radio Тюмень» по телефону: 8 (3452) 21-88-21.

Фото: пресс-служба администрации города Тюмени.