Пожилая калининградка погасила долги, чтобы поехать на гастроли в Польшу

Жительница Калининградской области погасила 50 тысяч рублей налоговой задолженности, чтобы попасть за границу. Об этом сообщает региональное управление ФССП.

63-летняя женщина была уведомлена об образовавшейся задолженности, однако гасить её не спешила. Поэтому нарушительнице ограничили выезд за границу.

Пенсионерка оказалась вокалисткой местного ансамбля. Планируя поездку на гастроли в Польшу, она стала собирать документы на поездку и вспомнила о долге. Женщина посетила отдел судебных приставов и полностью оплатила долг, а также исполнительский сбор. Спустя короткое время она получила возможность выехать за границу.