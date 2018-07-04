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Журналисты федерального телеканала рассказали, как в Саратове делают колбасу
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Журналисты федерального телеканала рассказали, как в Саратове делают колбасу 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
На телеканале «Пятница» вышел очередной выпуск программы «Инсайдер». Он посвящён одному из мясоперерабатывающих предприятий Саратова. По словам журналиста он устроился туда на работу. Трудоустройство состоялось после небольшого собеседования, причём у сотрудника не попросили предоставить медицинскую книжку или другие документы о состоянии здоровья.
В цеху репортёр обнаружил дохлых мышей на полу, работники были одеты в обычную одежду, руки никто не моет, полы протираются раз в неделю (должны три раза в день), а мясо инъецируют, чтобы куски стали больше. Состав колбасе не указан. Только марка и место производства. Копченое мясо падает на пол, его поднимают и отправляют потребителям. Та же ситуация с заморозкой. Её разбивают на части кидая на пол. Ливерная колбаса готовится из просроченных колбасных изделий. Шкуры и печень варятся непосредственно в мешках, потом все это высыпается в кутер и смешивается с огромным количеством добавок.
Где конкретно снято это видео авторы передачи не уточняют
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