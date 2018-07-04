Журналисты федерального телеканала рассказали, как в Саратове делают колбасу

На телеканале «Пятница» вышел очередной выпуск программы «Инсайдер». Он посвящён одному из мясоперерабатывающих предприятий Саратова. По словам журналиста он устроился туда на работу. Трудоустройство состоялось после небольшого собеседования, причём у сотрудника не попросили предоставить медицинскую книжку или другие документы о состоянии здоровья.

В цеху репортёр обнаружил дохлых мышей на полу, работники были одеты в обычную одежду, руки никто не моет, полы протираются раз в неделю (должны три раза в день), а мясо инъецируют, чтобы куски стали больше. Состав колбасе не указан. Только марка и место производства. Копченое мясо падает на пол, его поднимают и отправляют потребителям. Та же ситуация с заморозкой. Её разбивают на части кидая на пол. Ливерная колбаса готовится из просроченных колбасных изделий. Шкуры и печень варятся непосредственно в мешках, потом все это высыпается в кутер и смешивается с огромным количеством добавок.

Где конкретно снято это видео авторы передачи не уточняют