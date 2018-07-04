«Ноль рублей на деревья». Вечный огонь на Автозаводе окружен сухостоем

— Два портрета ветеранов ВОВ держаться на «честном слове», а один уже умудрились потерять, — написал Матвей Шевченко. — Рядом — целая аллея сухостоя: 6 аварийных деревьев. В городе после ураганов и ливней даже здоровые деревья падают, а тут без коры, без листвы, с трещинами на стволах. Это, как минимум, некрасиво, как максимум, опасно!

NN.ru направил запросы администрации Автозаводского района и руководству «ГАЗа». На Горьковском автомобильном заводе ответили, что ежегодно планово ремонтируют объекты инфраструктуры. Ремонт аллеи ветеранов запланирован на нынешний год.

В районной администрации ответили в стиле «денег нет, но вы держитесь». Финансирование благоустройства парка вокруг Вечного огня бюджетом не предусмотрено.

— Бюджетные назначения, выделенные администрации Автозаводского района по статье расходов «Ремонт объектов озеленения — снос зеленых насаждений (санитарная вырубка)» в 2018 году, составили 0,00 руб. При выделении необходимого финансирования вопрос сноса сухостойных деревьев в парке Славы I очереди будет оперативно решен, — говорится в ответе. — При организации компенсационного озеленения на территории района посадка новых зеленых насаждений в парке Славы I очереди будет запланирована.

К сожалению, по итогам референдума это место не вошло в программу «Комфортная городская среда», которая финансируется из федерального бюджета. Автозаводцы выбрали скверы на улице Прыгунова. Парк Славы 1 очереди, сквер Славы 2 очереди заняли только третье место по количеству набранных голосов. Правда, наь обещают, что оставшиеся территории — а значит, и парк Славы — войдут в планы благоустройства будущих лет.