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Госдума разрешила выбирать любую дату регистрации брака
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Госдума разрешила выбирать любую дату регистрации брака 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал к принятию правительственный законопроект о введении с 1 октября 2018 года более гибких правил выбора даты и времени регистрации брака. Пока же дата регистрации брака назначается в соответствии с действующим Семейным кодексом: через месяц после подачи заявления.
Существующий нынче порядок подачи заявлений на регистрацию брака и назначение сроков регистрации приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности выбрать удобную дату и время государственной регистрации брака, отмечают разработчики проекта закона в пояснительной записке.
Кроме того, считают авторы инициативы, существующие нормы создают лазейки для нечистых на руку чиновников. Это, по мнению авторов законопроекта, происходит по причине «наличия значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не имеющих возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату».
Для устранения негативных составляющих авторы предложили внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон, предоставив россиянам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака. Если поправки будут приняты то станет возможным выбрать дату регистрации брака в срок от одного до 12 месяцев с момента подачи заявления. Эти же поправки позволят упростить дистанционную подачу документов.
В отправленном в Госдуму законопроекте при этом ничего не говорится об однополых браках. Таким образом, история с двумя москвичами, Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, которые заключили гей-брак за рубежом и потом получили печати во внутренние российские паспорта, продолжения не получит. Сайт «Дни.ру» напомнил, что сотрудница МВД, которая проставила любовникам в паспорта печати о заключении брака, совершила служебную ошибку, а сами паспорта молодоженов были признаны недействительными.
Депутаты Госдумы отложили рассмотрение законопроекта, согласно которому сожительство приравняют к зарегистрированному браку. Документ должен отрегулировать решение имущественных споров между незарегистрированными супругами, у которых есть общие дети.
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