Почему женатые священники не носят обручальные кольца

Немногие знают о том, что большинство священников, даже будучи людьми семейными, обручальных колец не носят. Почему так? Запрет ли это, согласно церковным канонам, или обычная традиция?

Обряд рукоположения

православной церкви служат 3 вида священников: монахи, которые вообще не могут жениться, так называемые целибаты (это те, кто не принимает ни монашество, ни семейную жизнь) и белое духовенство. Вот последние как раз таки и вступают в брак. Интересно, что сан представители белого духовенства получают только после женитьбы. Во время церемонии бракосочетания (венчания) они, как и обычные люди, надевают на пальцы обручальные кольца. Только будучи законными супругами, они проходят обряд рукоположения или хиротонию (посвящение в духовный сан).

Во время обряда рукополагаемые троекратно обходят вокруг престола. Данными действиями они выражают желание и дают обет до конца дней своих служить исключительно Господу. Кстати, в процессе обряда венчания священник также проводит супругов 3 раза вокруг аналоя (высокого столика для богослужений). Перед рукоположением служитель церкви снимает обручальное кольцо навсегда.

Служение Богу

На самом деле религиозными канонами священникам не запрещено носить обручальные кольца. Скорее, это всего лишь традиция. Однако даже у традиции есть множество доводов. Главный из них — это тот факт, что после совершения таинства рукоположения священник целиком и полностью отдает себя служению Богу. Юрий Пущаев, автор рубрики «Толковый словарь» православного журнала «Фома», пишет: «Человек становится венчан не только со своей женой, но и с Церковью». Причем, последняя для священника встает на первое место.

Обручальное кольцо — это знак принадлежности другому человеку, а священнослужитель принадлежит исключительно Господу. С момента получения сана семья начинает занимать в жизни представителя церкви по меньшей мере второе место. «Его знаком принадлежности становится наперсный крест», — утверждает иерей Андрей Чиженко (портал «Православная жизнь»).

Практическая польза

Данная традиция имеет не только символическую, но и практическую основу. Так, на сайте радио «Вера» сообщается, что во время Литургии священники благословляют вино и хлеб (кровь и тело Христовы). Последний они делят на части и причащают им верующих. Так как просфоры (то есть хлеб) являются освященными, с ними необходимо обращаться очень бережно для того, чтобы не растерять ни крошки. В связи с тем, что хлебные частички могут легко забиться под кольцо, а после случайно упасть на пол, то, конечно, гораздо удобнее вообще не иметь никаких украшений на пальцах.

Стоит также отметить, что не во всех православных церквях священники не носят обручальные кольца. Например, в Румынии подобной практики не существует, и женатые священнослужители кольца там не снимают никогда.