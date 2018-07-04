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Никто не хотел брать черного кота из приюта, пока он не сделал
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Никто не хотел брать черного кота из приюта, пока он не сделал 

WDay.ru 49 минут назад
Фото: WDay.ru
Забавная история о том, что даже коты проявляют усилия, чтобы сделать свою жизнь лучше.
Кажется, в суеверия про черных котов до сих пор верят многие люди на земле. Иначе, как объяснить тот факт, что Микита из приюта Harmony House for Cats в Чикаго, которого природа наградила угольным окрасом без единого пятнышка, никак не мог найти себе хозяев… И это при том, что других питомцев этого же заведения разбирали чуть ли на через день после того, как волонтеры находили их на улице. Хуже всего то, что Микита был невероятно умным и ласковым котом, его любили все работники кошачьего дома. В итоге, черный кот около полугода прожил без семьи, но потом, как говорят, «взял себя в лапы», и решил… дейтсвовать!
Кот Микита с новой хозяйкой
Когда в Harmony House for Сats пришла пара Андреа и Рич Уильямс, чтобы выбрать себе любимца, Микита заявил о себе. Кот забрался на колени мужчины, будто знает его давно. Причем он не просто забрался, но еще и прилег, не желая уходить. В итоге, ласка питомца так покорила гостей приюта, что они через некоторое время решили взять его себе. И, конечно, не пожалели! Кот Микита быстро освоился в доме Уильямс и стал полноправным членом семьи.
Андреа и Рич говорят, что сейчас не представляют свою жизнь без любимца, он принес в их жизнь только счастье и радость. А еще Микита настолько умен, что понимает каждую фразу, обращенную к нему. И даже, мяукая, словно комментирует ее.
В общем, все эти послвицы про черных котов не работают!
И хозяином
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