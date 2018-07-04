На открытии кинофестиваля в Артеке Лановой разбил тарелку на удачу

3 июля в знаменитом ещё с советских времен лагере «Артек» с шумом, гамом, под звуки духовых оркестров и песни в исполнении самых именитых артистов прошло открытие XXVI Международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека».

На грандиозном концерте собрались четыре тысячи детей и порядка тридцати звезд. Каждый выход знаменитостей сопровождался таким восторженном ором, что все диву давались: как ещё стекла в соседних зданиях не вылетели.

Кстати, Гармаш, как истинный джентльмен, сопровождал на красной дорожке Наталью Гвоздикову , заботливо придерживая ее под руку. А Ольга Кабо решила приучать к большому киноискусству и своих детей — 20-летнюю Таню и 6-летнего Витю.

Невероятный восторг у самих звёзд вызвало выступление Кабо — актриса исполнила невероятно красивую песню про фею: ее коллеги вмиг повскакивали со своих мест и принялись снимать на телефоны и саму Ольгу, и друг друга, и благодарных зрителей.

А когда зазвучала мелодия из кинофильма «Офицеры», главную роль в котором исполняет Лановой, Василий Семёнович не усидел на месте и стремительно направился к сцене, увлекая за собой остальных звезд. И грянуло дружное: «От героев былых времён…»

В конце мероприятия Лановой разбил на удачу тарелку, которую сделали в керамической мастерской Международного детского центра «Артек» специально для открытия кинофестиваля. И осколки немедля разобрали школьники — на счастье.

Сейчас же знаменитым артистам предстоит самая тесная работа с детьми: они дают мастер-классы ребятам, устраивают весёлые соревнования и снимают с ними кино.