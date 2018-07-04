На открытии кинофестиваля в Артеке Лановой разбил тарелку на удачу 

3 июля в знаменитом ещё с советских времен лагере «Артек» с шумом, гамом, под звуки духовых оркестров и песни в исполнении самых именитых артистов прошло открытие XXVI Международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека».
На грандиозном концерте собрались четыре тысячи детей и порядка тридцати звезд. Каждый выход знаменитостей сопровождался таким восторженном ором, что все диву давались: как ещё стекла в соседних зданиях не вылетели.
По громкости можно было измерять степень популярности актеров у детей. Просто уши закладывало, когда на сцене появлялись Аристарх Венес, Сергей Гармаш, Екатерина Волкова, Анастасия Денисова, Тимур Ефременков, Иван Жвакин, Сергей Рост, Владимир Селиванов, Сергей Чирков и, конечно же, неизменный президент кинофестиваля Василий Лановой.
Кстати, Гармаш, как истинный джентльмен, сопровождал на красной дорожке Наталью Гвоздикову, заботливо придерживая ее под руку. А Ольга Кабо решила приучать к большому киноискусству и своих детей — 20-летнюю Таню и 6-летнего Витю.
Невероятный восторг у самих звёзд вызвало выступление Кабо — актриса исполнила невероятно красивую песню про фею: ее коллеги вмиг повскакивали со своих мест и принялись снимать на телефоны и саму Ольгу, и друг друга, и благодарных зрителей.
А когда зазвучала мелодия из кинофильма «Офицеры», главную роль в котором исполняет Лановой, Василий Семёнович не усидел на месте и стремительно направился к сцене, увлекая за собой остальных звезд. И грянуло дружное: «От героев былых времён…»
В конце мероприятия Лановой разбил на удачу тарелку, которую сделали в керамической мастерской Международного детского центра «Артек» специально для открытия кинофестиваля. И осколки немедля разобрали школьники — на счастье.
Сейчас же знаменитым артистам предстоит самая тесная работа с детьми: они дают мастер-классы ребятам, устраивают весёлые соревнования и снимают с ними кино.