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Команда медиков из Соколиной горы взяла «бронзу» на спортивном турнире
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Команда медиков из Соколиной горы взяла «бронзу» на спортивном турнире 

Управа района Соколиная гора 46 минут назад
В спортивном событии, посвященному чемпионату мира по футболу и Дню молодежи, участвовали врачи учреждений здравоохранения Восточного административного округа.
Турнир прошел на спортивной базе «Спартак» на Оленьем валу в районе Сокольники. Инициатором состязания по мини-футболу среди команд московских больниц стала больница им. братьев Бахрушиных. Команда больницы им. Иноземцева из Соколиной горы по итогам состязания заняла третье место. Второе взяли «бахрушинцы», а первое — сборная ГКБ №40.
Напомним, что ранее сотрудники больницы им. Иноземцева стали третьими на соревнованиях по бадминтону среди работников столичных медицинских учреждений.
Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ имени братьев Бахрушиных.
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