Команда медиков из Соколиной горы взяла «бронзу» на спортивном турнире

В спортивном событии, посвященному чемпионату мира по футболу и Дню молодежи, участвовали врачи учреждений здравоохранения Восточного административного округа.

Турнир прошел на спортивной базе «Спартак» на Оленьем валу в районе Сокольники. Инициатором состязания по мини-футболу среди команд московских больниц стала больница им. братьев Бахрушиных. Команда больницы им. Иноземцева из Соколиной горы по итогам состязания заняла третье место. Второе взяли «бахрушинцы», а первое — сборная ГКБ №40.

Напомним, что ранее сотрудники больницы им. Иноземцева стали третьими на соревнованиях по бадминтону среди работников столичных медицинских учреждений.

Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ имени братьев Бахрушиных.