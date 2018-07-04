Укусы насекомых, знать о которых необходимо каждому

Бывало ли с вами, что вы видели на теле укус и не могли понять, кто вас укусил? А может, вы были уверены, что это укус комара, но уже через несколько часов вас начинали беспокоить странные симптомы? Так или иначе, лучше уметь разбираться в насекомых, которые любят кусать людей, чтобы ориентироваться в плане лечения.

Клещи

Наиболее неприятная часть в укусе клеща — это то, что вероятнее всего, вы даже не почувствуете, когда он вас укусит. Эти вредители умеют искать «пищу» незаметно для человека. Как правило, их укусы вызывают покраснения и выглядят как красный кружок вокруг черной или красной точки. Не забывайте, что если вас укусил клещ, необходимо сразу же удалить насекомое целиком, прежде чем он успеет вас заразить чем-то.

Комары

Укус комара имеет вид красной припухлости на кожном покрове. Как правило, припухлость имеет форму круга или капли. Однако самое главное — не чесать укусы комара, хотя это и сложно. В случае расчесывания пострадавший участок станет более раздраженным.

Осы кусают довольно болезненно и зачастую сразу улетают, оставляя человека в неведении, что произошло. Как правило, укусы осы сильно зудят, вызывают отечность и покраснение. Область укуса шире, чем у комара, и отчетливо прослеживается место проникновения жала под кожу.

Пчелы

Если медоносная пчела жалит человека, она расстается с жизнью. После укуса жало проникает в кожу и остается внутри, но вместе с жалом пчелы оставляют часть живота и пищеварительного тракта, что служит причиной их смерти. Из-за этого укусы пчел очень легко распознать, но жало необходимо немедленно удалить, чтобы яд не попал в кровоток.

Шершни

И хотя осу и шершня сложно различить внешне, их укусы абсолютно разные. Шершни относятся к ядовитым насекомым и область укуса моментально краснеет и опухает. Случается так, что укус может вызвать появление волдырей. Если вы после укуса испытываете онемение или кожа начинает синеть, немедленно обратитесь к специалисту.

Блохи

Блохи, как правило, кусают именно ноги. А их укусы легко обнаружить, ведь нередко они кусают несколько раз. Укусы зудят сильнее, чем укус комара, и иногда они выглядят как маленькие шарики на коже.

Красный муравей

Большинство видов муравьев не являются ядовитыми и максимум, что они могут сделать — вызвать раздражение на коже. Однако, если вы заметили на своем теле красного муравья — немедленно уберите его. В слюне этих муравьев содержится токсин, нередко вызывающий аллергическую реакцию в человеческом организме. Область укуса становится красной и выглядит как укус блохи. Но разница в чувствительности: укус муравья вы точно заметите.

Слепень

Укус слепней очень болезненный, поэтому вы не пропустите момент, когда вас укусят. Как правило, на месте укуса остается большая отметина, область вокруг которой отекает и иногда покрывается волдырями. Из-за своей болезненности укус может вызвать головокружение, а в редких случаях приводит к инфекции. Если вас укусил слепень, продезинфицируйте место укуса и приложите пакет со льдом, чтобы снять раздражение.

Оленья кровососка

Как правило, мухи наносят окружающим ущерб лишь раздражая своим гудением. Но некоторые мухи могут передавать болезни, и к ним относится оленья кровососка. Их укус отличается болезненностью, а на месте укуса остается красная шишка. Некоторые из кровососок могут передавать туляремию. Если у вас на теле начали появляться язвочки, а высокая температура сопровождается головной болью — обратитесь к врачу. ​