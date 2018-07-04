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В преддверии Дня семьи любви и верности полицейская семья из Краснодарского края посетила местный Центр футбольного развития
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В преддверии Дня семьи любви и верности полицейская семья из Краснодарского края посетила местный Центр футбольного развития 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 38 минут назад
В преддверии Дня семьи, любви и верности старший инспектор МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Денис Жданов и его супруга — специалист по связям со СМИ Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району Анастасия отметили 9 лет со дня знакомства. Полицейские отправились в местный Центр футбольного развития не просто так, ведь их жизни когда-то связала именно эта замечательная игра. Много лет назад пара познакомилась на стадионе, куда они пришли поддержать местный футбольный клуб.
Супруги отметили на стадионе годовщину знакомства, присоединившись к акции «Наша семья, наш футбол». Полицейские не только вспомнили один из самых важных дней в их жизни, но и пообщались с воспитанниками Центра. Супруги Ждановы напомнили юным футболистам об основных правилах безопасного поведения на каникулах, а также вместе с ребятами повторили Правила дорожного движения.
Правоохранители обменялись со спортсменами впечатлениями от игры национальной сборной на домашнем чемпионате мира по футболу, пожелали воспитанникам Центра успехов в спорте.
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