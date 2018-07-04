Петербурженка ударила врача за просьбу дождаться очереди

Врачу Ирине У. из Петербурга пришлось самой обратиться за медицинской помощью. Ее избила мама одной из пациенток, сообщил сайт «Невские Новости».

Травматолог диагностировал у женщины закрытую черепно‐мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб волосистой части головы.

Пострадавшая рассказала, что вечером к ней в кабинет без записи пришла женщина с девочкой 10 лет. Родительница добивалась немедленно осмотреть ее ребенка. Однако получила отказ и просьбу дождаться своей очереди. Такое заявление разозлило мать девочки и она ударила врача.

После этого случая Ирина написала заявление в полицию и сняла побои. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят проверку.

Пенсионер скончался в очереди на рентген. Главврач прокомментировала ситуацию «днем раньше или днем позже» пациент все равно бы умер.