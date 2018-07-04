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Петербурженка ударила врача за просьбу дождаться очереди
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Петербурженка ударила врача за просьбу дождаться очереди 

360tv.ru 36 минут назад
Врачу Ирине У. из Петербурга пришлось самой обратиться за медицинской помощью. Ее избила мама одной из пациенток, сообщил сайт «Невские Новости».
Травматолог диагностировал у женщины закрытую черепно‐мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб волосистой части головы.
Пострадавшая рассказала, что вечером к ней в кабинет без записи пришла женщина с девочкой 10 лет. Родительница добивалась немедленно осмотреть ее ребенка. Однако получила отказ и просьбу дождаться своей очереди. Такое заявление разозлило мать девочки и она ударила врача.
После этого случая Ирина написала заявление в полицию и сняла побои. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят проверку.
Пенсионер скончался в очереди на рентген. Главврач прокомментировала ситуацию «днем раньше или днем позже» пациент все равно бы умер.
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Женский форум
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