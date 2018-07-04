Зина Портнова: как смелая партизанка отравила 100 немецких офицеров

В 1942 году, в оккупированной немцами Белоруссии, недалеко от поселка Оболь в Витебской области расположился центр переподготовки офицеров вермахта. Сюда съезжались артиллеристы, летчики и танкисты из-под Ленинграда, Новгорода, Орла. Как положено, была в центре переподготовки столовая для курсантов, по-немецки опрятная и уютная, насколько позволяли условия войны. Готовил для господ офицеров немецкий повар, а грязную работу на кухне выполняли, как водится, разные «недочеловеки» из местных. И среди них — шустрая девчушка с косичками.

Никто из этих важных немцев, лихих офицеров, прошедших десятки сражений, увешанных крестами и медалями, не мог предположить, что смерть поджидает их не на поле битвы, а здесь, в Оболи, в образе улыбчивой белорусской девочки.

Девочку звали Зина Портнова.

Вместо каникул — оккупация

В Белоруссию Зина и ее младшая сестренка Галя приехали из Ленинграда в июне 1941 года. Их бабушка жила в деревне Зуя возле Оболи, и дочки рабочего Кировского завода М. Н. Портнова должны были провести у нее каникулы. Зина тогда училась в седьмом классе, а Галя только-только пошла в школу.

Так девочки оказались на оккупированной территории.

В 1942 году сестры Портновы стали членами организации «Юные мстители». В основном в нее входили ученики Обольской средней школы, которыми руководила двадцатилетняя Ефросинья Зенькова. Зина скоро заслужила доверие товарищей и ее включили в состав руководящего комитета организации. Галю назначили связной. [С-BLOCK]

Деятельность «Юных мстителей» была не менее яркой и эффективной, чем деятельность краснодонской организации «Молодая гвардия». Просто юным белорусам повезло немного меньше, чем их украинским товарищам по борьбе, и об их подвиге не узнал писатель, такой же талантливый и известный, как Фадеев. Но это не значит, что сражались с врагом юные партизаны из Белоруссии менее храбро, чем украинские герои.

К числу самых значительных диверсий «Юных мстителей» следует отнести и «угощение», которое Зина Портнова организовала для немецев.

Гутен аппетит, герр офицер!

Зину устроили на работу в столовую для курсантов. Поначалу ее и близко не подпускали к кухонным плитам, где готовилась пища, Зина мыла полы, выносила помои и выполняла другую грязную работу. Потом заболела посудомойка. Зина, которая к тому времени уже достаточно примелькалась на кухне, была допущена до мытья котлов и тарелок.

И вот настал день, когда Зина смогла улучить момент и высыпать в кастрюлю с супом огромную дозу крысиного яда. Спустя два дня на местном кладбище похоронили почти сто немцев — отборных бойцов, из числа самых лучших офицеров. [С-BLOCK]

Следствие началось, как только обнаружилось массовое недомогание немцев после обеда в столовой, и врач поставил диагноз «отравление». Главный повар, напуганный масштабами диверсии, и отлично понимая, что будет, если обнаружится его недосмотр, клялся и божился, что и близко не допускал никого из местных к кастрюлям. Однако, для проверки, новой посудомойке велели съесть супа. Зина, не моргнув глазом, зачерпнула ложку и проглотила, затем еще и еще раз.

До дома она добралась уже как в тумане, борясь с приступами боли в животе и с дурнотой. Бабушка бросилась отпаивать внучку молочной сывороткой и отварами трав. Это, а еще крепкое здоровье и тот факт, что съела она все же не целую тарелку, спасло Зину. Девушка выжила.

У партизан

Несмотря на то, что на сей раз прямое подозрение на Зину не пало, в отряде «Юные мстители» все же решили, что ей и Гале нужно уходить к партизанам. Так Зина стала бойцом партизанского отряда имени Ворошилова. Ее назначили в разведку, а Галю определили помогать в медсанбат. С августа до глубокой осени 1943 года Зина Портнова выполняла задания командования отряда, всякий раз благополучно возвращаясь с самых сложных заданий. Но ближе к зиме в Оболи были расстреляны несколько ребят из числа «Юных мстителей». Было ясно, что в поселке объявился предатель. Командир партизанского отряда поручил Зине установить связь с теми, кто остался в живых. Она выполнила задание, но возвращаясь назад, натолкнулась на засаду.

Крестный путь партизанки

Ее схватили и отправили в Оболь, где девушкой занялось гестапо. О диверсии в столовой не забыли, и Зина числилась главной подозреваемой.

Во время допроса гестаповец положил на стол пистолет, видимо, для устрашения девчонки. Когда он отвлекся на шум во дворе, Зина схватила пистолет и застрелила следователя. На выстрелы вбежали два немца, которых партизанка тоже уложила на месте. Зина выскочила из здания и со всех ног бросилась к реке, надеясь переплыть ее и убежать в лес, к партизанам. Однако, немцы ранили ее в ногу автоматной очередью. Зину схватили и отправили в Витебскую тюрьму. [С-BLOCK]

Зину истязали целый месяц. Ее мучили так, что впору засомневаться в адекватности этих людей, взрослых мужчин, офицеров, подвергших таким пыткам юную девушку.

Ей жгли кожу раскаленным железом, вгоняли иголки под ногти, ее методично избивали. Ей даже отрезали уши. Пытки длились больше месяца, но Зинаида Портнова не выдала никого.

Утром, 10 января 1944 года Зину вывели на расстрел. Она шла, слепо спотыкаясь, поскольку немцы выкололи ей глаза. Волосы у семнадцатилетней девушки были совсем седые.