Детей из Бабушкинского научат забивать голы

Марш самых активных воспитанников Культурного центра на Коминтерна проведут 5 июля на временной площадке в Бабушкинском парке. Об этом сообщила PR-менеджер центра Алена Мидакова.

— Самых активных ребят ждёт настоящее соревнование в командных спортивных играх. Маленькие чемпионы забьют победные голы, словно участники чемпионата мира по футболу. Арбитром выступит руководитель игровой мастерской Мария Дрождина , — уточнила PR-менеджер центра.

Всех желающих ждут на временной площадке культурного центра по адресу ул. Менжинского, д. 6, стр. 3. Начало в 17.00. Вход свободный. (ео)