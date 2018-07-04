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Детей из Бабушкинского научат забивать голы
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Детей из Бабушкинского научат забивать голы 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Марш самых активных воспитанников Культурного центра на Коминтерна проведут 5 июля на временной площадке в Бабушкинском парке. Об этом сообщила PR-менеджер центра Алена Мидакова.
— Самых активных ребят ждёт настоящее соревнование в командных спортивных играх. Маленькие чемпионы забьют победные голы, словно участники чемпионата мира по футболу. Арбитром выступит руководитель игровой мастерской Мария Дрождина, — уточнила PR-менеджер центра.
Всех желающих ждут на временной площадке культурного центра по адресу ул. Менжинского, д. 6, стр. 3. Начало в 17.00. Вход свободный. (ео)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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