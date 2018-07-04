Цена славы: знаменитости, чья смерть связана со скандалами

При жизни многие знаменитости становятся фигурантами скандалов, но некоторых они преследуют даже после смерти. Указанные ниже звезды долго упоминались в прессе в том числе после того, как покинули мир живых.

Король рок-н-ролла скончался совершенно внезапно, ошибочно приняв двойную дозу успокоительного. Поклонники музыканта отказывались верить в его смерть, назвав ее очень удачной инсценировкой. Впоследствии за данную версию ухватились и СМИ, долгое «разжевывая» ее в газетах. Подогревало интерес и то, что тела Пресли никто не видел, как и официального медицинского заключения относительно его кончины.

Певица ушла из жизни в 2015 после борьбы со стремительно одолевшим ее раком. Средства на лечение звезды собирали через Первый канал, выручив внушительную сумму. Когда Фриске умерла, ответственный за сбор денег фонд запросил возврат оставшихся сбережений, но на счету их не оказалось. С тех пор ведется спорт, сняли ли их родители покойной, либо это сделал отец ее сына Дмитрий Шепелев . Кроме того, родственники все эти годы ссорятся между собой, а телеведущий не дает родным Фриске видеться с внуком.

После новости о смерти поп-короля многие поклонники певца начали выражать сомнения относительно правдоподобности случившегося. У артиста вышла передозировка лекарствами, и за решетку в итоге отправился лечащий врач Джексона. Спор окружал и завещание музыканта, ведь его он разделил между ограниченным числом лиц, оставив многих родственников без гроша. В 2016 осужденный врач также выпустил свою книгу, где с целью скандала упоминал немало ложных фактов.

Принцесса Диана

С ее смертью связано немало тайн, особенно долго обсуждался тот факт, что в авто с экс-супругой принца Чарльза находился миллиардер Доди Аль-Файед. Ему приписывали роман с принцессой Дианой, и предполагалось, что пара хотела инсценировать собственную смерть, но что-то пошло не так.

Хит Леджер

Ответственность за скандал, связанный с именем актера после его смерти, лежит на желтой прессе. Причиной кончины Леджера стала передозировка препаратами, а после похорон в СМИ начали распространять фото, где покойный якобы принимал наркотики. С последними в итоге и стали связывать трагедию. В итоге подтверждать зависимость актера продолжили все больше людей, и его родственники столкнулись с серьезным давлением.

Смерть певицы в 2011 году стала неожиданностью для многих. Из-за отсутствия завещания все имущество звезды перешло в руки ее родителей. Причиной скандала стали действия отца покойной, который со временем начал активно выставлять вещи дочери на аукцион. Поклонники певицы отправляли мужчине возмущенные письма, однако от своих намерений он не отказался.

Когда-то популярная актриса в пожилом возрасте осталась в одиночестве, и при жизни практически все родственники о ней забыли. Однако после кончины звезды в 74-летнем возрасте о ней вспомнила вся родня, надеясь получить квартиру покойной в Москве. Порядка семи семей подали иск на наследство, но при этом никто не удосужился поставить знаменитости памятник.]]>