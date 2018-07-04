Ещё
Цена славы: знаменитости, чья смерть связана со скандалами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цена славы: знаменитости, чья смерть связана со скандалами 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
При жизни многие знаменитости становятся фигурантами скандалов, но некоторых они преследуют даже после смерти. Указанные ниже звезды долго упоминались в прессе в том числе после того, как покинули мир живых.
Элвис Пресли
Король рок-н-ролла скончался совершенно внезапно, ошибочно приняв двойную дозу успокоительного. Поклонники музыканта отказывались верить в его смерть, назвав ее очень удачной инсценировкой. Впоследствии за данную версию ухватились и СМИ, долгое «разжевывая» ее в газетах. Подогревало интерес и то, что тела Пресли никто не видел, как и официального медицинского заключения относительно его кончины.
Жанна Фриске
Певица ушла из жизни в 2015 после борьбы со стремительно одолевшим ее раком. Средства на лечение звезды собирали через Первый канал, выручив внушительную сумму. Когда Фриске умерла, ответственный за сбор денег фонд запросил возврат оставшихся сбережений, но на счету их не оказалось. С тех пор ведется спорт, сняли ли их родители покойной, либо это сделал отец ее сына Дмитрий Шепелев. Кроме того, родственники все эти годы ссорятся между собой, а телеведущий не дает родным Фриске видеться с внуком.
Майкл Джексон
После новости о смерти поп-короля многие поклонники певца начали выражать сомнения относительно правдоподобности случившегося. У артиста вышла передозировка лекарствами, и за решетку в итоге отправился лечащий врач Джексона. Спор окружал и завещание музыканта, ведь его он разделил между ограниченным числом лиц, оставив многих родственников без гроша. В 2016 осужденный врач также выпустил свою книгу, где с целью скандала упоминал немало ложных фактов.
Принцесса Диана
С ее смертью связано немало тайн, особенно долго обсуждался тот факт, что в авто с экс-супругой принца Чарльза находился миллиардер Доди Аль-Файед. Ему приписывали роман с принцессой Дианой, и предполагалось, что пара хотела инсценировать собственную смерть, но что-то пошло не так.
Хит Леджер
Ответственность за скандал, связанный с именем актера после его смерти, лежит на желтой прессе. Причиной кончины Леджера стала передозировка препаратами, а после похорон в СМИ начали распространять фото, где покойный якобы принимал наркотики. С последними в итоге и стали связывать трагедию. В итоге подтверждать зависимость актера продолжили все больше людей, и его родственники столкнулись с серьезным давлением.
Эми Уайнхаус
Смерть певицы в 2011 году стала неожиданностью для многих. Из-за отсутствия завещания все имущество звезды перешло в руки ее родителей. Причиной скандала стали действия отца покойной, который со временем начал активно выставлять вещи дочери на аукцион. Поклонники певицы отправляли мужчине возмущенные письма, однако от своих намерений он не отказался.
Наталья Кустинская
Когда-то популярная актриса в пожилом возрасте осталась в одиночестве, и при жизни практически все родственники о ней забыли. Однако после кончины звезды в 74-летнем возрасте о ней вспомнила вся родня, надеясь получить квартиру покойной в Москве. Порядка семи семей подали иск на наследство, но при этом никто не удосужился поставить знаменитости памятник.]]>
Anews: последние новости
Финальный аккорд: знаменитости, скончавшиеся на пике славы Сперва чувства: члены монарших семей, отказавшиеся от престола и титула ради любви Психопаты и самоубийцы: как преображают социальные сети звезд
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»99
Звёзды, страдающие анорексией
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной17
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение