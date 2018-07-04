В социальных сетях скидываются на оплату счетов слепого, которому коммунальщики «отрезали» электричество

Вот уже 10 лет Александр Марков ничего не видит. 54-летний челябинец живет на крошечную пенсию в 10 тысяч рублей в полуразвалившейся лачуге на ЧТЗ , доставшейся ему от умерших родителей. Живет непросто, но не жалуется: воду таскает из колонки, зимой топит дровами печь. В этих обстоятельствах мужчина не пал духом и в своей хижине даже приютил старичка, которому было некуда податься после пожара. Недавно быт двух товарищей стал еще суровей: за неуплату электрики отключили дом от сети. Сумма долга — 16 000 рублей.

Помочь инвалиду вызвался хозяин шашлычной, возле которой Александр обычно просит милостыню. Шашлычника зовут Арман. Узнав о беде инвалида, он сам пожертвовал часть денег, а заодно в соцсетях объявил сбор средств на погашение долга.

— Я мало что о нем знаю. Знаю, что человек просит милостыню. Меня не интересует, кем он был в прошлом, пил, не пил. Просто сейчас надо помочь, — сказал корреспонденту «Хороших новостей» Арман Мурадян.

Буквально за пару дней удалось собрать почти половину суммы. Как оказалось, необходимо даже меньше: Арман съездил в ответственную электроэнергетическую компанию и разобрался с сомнительной суммой: сделали перерасчет — она сократилась вдвое.

Помочь слепому Александру особо некому: сестра приходить перестала, пожилой сосед, приехавший сюда из Курганской области, где сгорел дом и умерла жена, и сам живет впроголодь. Самостоятельно решать коммунальные вопросы незрячий не может:когда передвигаешься по дому и улице на ощупь, — по инстанциям не набегаешься. Максимум, куда он может безопасно добраться — до шашлычной Армана — не больше 200 метров. Каждый день он не спеша идет по изученной тропинке, «вооружившись» палкой, баночкой для мелочи и табличкой с надписью «слепой». «Как на работу, — шутит Александр, — Часа по три-четыре смена. Правда, „зарплата“ нестабильная. Бывает, 200, бывает, 500, если кто щедрый попадется, а то и ничего».

— Мы тут два года работаем. Все это время он приходит, сидит. Пытались несколько раз накормить. Он отказывается бесплатно брать, — рассказала жена Армана.

Раньше Александр Марков и вовсе перебивался без пенсии: сестра приносила продукты, платила за коммуналку. А в прошлом году в соцсетях поднялась волна помощи незрячему: собрали деньги на дровишки, восстановили паспорт, помогли оформить пособие по инвалидности.

— Я в марте получил первую пенсию. Дал соседу, чтобы он заплатил за электричество. А потом приехали, говорят, что это мы за прошлый год заплатили, а за этот — долг. И отключили. Мне женщина, которая приходила показатели со счетчиков списывать говорила, что я должен платить всего по 100 рублей в месяц, как инвалид, а я и не знаю, не разбираюсь, — рассказал «Хорошим новостям» Александр Марков.

Переехать к сестре Александр отказался: предпочел жить в весьма убогом, но родном доме — родительском: даже портрет их над кроватью не снимает, хоть и не видит. Кстати, именно после смерти родителей жизнь мужчины и пошла под откос: раньше он работал на ЧТЗ, а потом загремел по хулиганке за решетку и пошло-поехало. Начал выпивать. «Знаете, я не скрываю ослеп, скорее всего, из-за спирта. Но сейчас не пью, разве что пиво иногда». И действительно: говорит Александр четко, внятно, сознание чистое, видно что живет тяжело, но не пьет. Даже как-то умудряется бриться каждый день.

По большому счету у Александра еще много нерешенных бюрократических проблем: пенсия у него есть, но вот в социальных службах о нем не знают — он и не объявлялся. Кроме того, непонятно, что делать с домом: жить там нельзя, недалеко до пожара — проводка старая, все разваливается, печь сыпется. Для того чтобы помочь человеку, нужны волонтеры, готовые взяться за такой тяжелые «проект»: водить мужчину по инстанциям, ставить на учет в соцслужбу, восстанавливать, если надо, документы, вникать в его проблемы. Деньги-то на погашение долга за электричество, а что дальше?

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