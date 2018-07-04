Американка застрелила своего 72‐летнего сына

Дожившая до 92 лет американка убила своего 72‐летнего сына. Он хотел отправить мать в дом для престарелых. Об этом сообщила «Газета.ru».

Полиция арестовала жительницу штата Аризоны Анну Мэй Блессинг в кресле ее спальни. Пожилая женщина рассказала, что по мнению погибшего с ней «стало трудно жить». Поэтому он решил отправить ее в дом престарелых. На допросе американка призналась, что спрятала два пистолета в карманах халата. И застрелила сына в его комнате.

Оружие Блессинг досталось ей от покойного мужа, второй пистолет она купила. Американка заявила, что после происшествия ее нужно «усыпить». Ведь она сама собиралась себя убить, уточнило, агентство Reuters

Мужчина до смерти забил пятимесячного ребенка. Мать малыша в это время третий день находилась в запое.