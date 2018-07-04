Танцевальный коллектив из Марьиной Рощи выступил в парке «Останкино»

Завершающее мероприятие Международного фестиваля йоги состоялось на минувшей неделе в парке «Останкино». Участие в нем принял танцевальный коллектив «Чаккар» из Марьиной Рощи.

— Коллектив выступил с четырьмя танцами. Один из них исполнила младшая группа «Чаккара», и для одной из танцовщиц этот выход на сцену стал первым. Это выступление также стало завершающим для «Чаккара» в этом танцевальном сезоне, — сообщила руководитель досугового подразделения центра «Шире круг» Елена Цыганова.

Напомним, коллектив индийского танца «Чаккар» регулярно принимает участие в различных городских мероприятиях. (вт)