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Проблемы высоких и низких девушек нарисовали в гиф-комиксах
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Проблемы высоких и низких девушек нарисовали в гиф-комиксах 

Ридус 2 часа назад
Людям нестандартных габаритов жизнь всегда подкидывает много приключений. Иллюстратор Сара Поток (Sara Pocock) создала серию анимированных изображений, в которых отразила проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются высокие и низкие девушки.
Низкий душ Низкие зеркала Короткие кровати Короткие кровати Одежда не по размеру Каблуки лучше не надевать Все мужчины ниже ростом Столы тоже низкие Проблемы низких девушек Низкие зеркала Друзья любят пошутить Ремень безопасности натирает шею Достать что-то с верхней полки очень сложно Ноги на стуле не достают до пола Что там? Что там?! Я не вижу!
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