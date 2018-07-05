Продавец из ВАО выиграла городской этап конкурса профессионального мастерства

Победительница окружного конкурса «Московские мастера» среди продавцов Ольга Лагуткина стала первой и в городе.

Лучшая продавщица столицы работает в цветочном салоне своего родного района Косино-Ухтомский на улице Руднёвка. В профессии она больше 18 лет.

— После окружного этапа опыта у меня прибавилось, — рассказывает победительница, — и я без проблем справилась с обязательной программой. А кроме того мы с девчатами из моего салона придумали творческое представление. Я сочинила «цветочные» частушки про свой район, а исполнили мы их в русских народных костюмах.

Конкурсантка признаётся, что победа стала для неё неожиданностью.

— Соперники были очень достойные. И на церемонии награждения я уже смирилась с мыслью, что никаких мест не заняла: мою фамилию долго не называли. И вдруг объявили, что у меня первое место!

Победу Ольга Лагуткина посвятила своим детям — её сыну 16 лет, а буквально через месяц на свет появится дочка. Для создания композиции Ольга использовала качественные голландские искусственные цветы, которые «на глаз» почти неотличимы от настоящих.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО