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Продавец из ВАО выиграла городской этап конкурса профессионального мастерства
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Продавец из ВАО выиграла городской этап конкурса профессионального мастерства 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Победительница окружного конкурса «Московские мастера» среди продавцов Ольга Лагуткина стала первой и в городе.
Лучшая продавщица столицы работает в цветочном салоне своего родного района Косино-Ухтомский на улице Руднёвка. В профессии она больше 18 лет.
— После окружного этапа опыта у меня прибавилось, — рассказывает победительница, — и я без проблем справилась с обязательной программой. А кроме того мы с девчатами из моего салона придумали творческое представление. Я сочинила «цветочные» частушки про свой район, а исполнили мы их в русских народных костюмах.
Конкурсантка признаётся, что победа стала для неё неожиданностью.
— Соперники были очень достойные. И на церемонии награждения я уже смирилась с мыслью, что никаких мест не заняла: мою фамилию долго не называли. И вдруг объявили, что у меня первое место!
Победу Ольга Лагуткина посвятила своим детям — её сыну 16 лет, а буквально через месяц на свет появится дочка. Для создания композиции Ольга использовала качественные голландские искусственные цветы, которые «на глаз» почти неотличимы от настоящих.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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