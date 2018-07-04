Илья Черт отметил, что главная помощь в продвижении рок‐артистов исходит от СМИ

Лидер российской рок‐группы «Пилот» Илья Черт обратил внимание на то, что участие молодых артистов в таких конкурсах, как «Высоцкий. Фест», помогают прославиться и обрести некий статус. Об этом сообщило ИА НСН.

«Лично я не участвовал в таких конкурсах. Но это действительно помогает, некоторые из групп, которые участвуют в таких проектах, стали известными в стране, обрели статус, начали ездить с гастролями, и существуют по сей день», — пояснил Черт.

По его словам, главная помощь в продвижении рок-музыкантов исходит от СМИ, а вовсе не от коллег по сцене. Выступление на любых фестивалях, где это только возможно — вот та задача, которая должна стоять в приоритете у молодого артиста.

«Потому что фестиваль — это как раз место, где они набирают аудиторию», — заключил Черт.