Илья Черт отметил, что главная помощь в продвижении рок‐артистов исходит от СМИ 

Лидер российской рок‐группы «Пилот» Илья Черт обратил внимание на то, что участие молодых артистов в таких конкурсах, как «Высоцкий. Фест», помогают прославиться и обрести некий статус. Об этом сообщило ИА НСН.
«Лично я не участвовал в таких конкурсах. Но это действительно помогает, некоторые из групп, которые участвуют в таких проектах, стали известными в стране, обрели статус, начали ездить с гастролями, и существуют по сей день», — пояснил Черт.
По его словам, главная помощь в продвижении рок-музыкантов исходит от СМИ, а вовсе не от коллег по сцене. Выступление на любых фестивалях, где это только возможно — вот та задача, которая должна стоять в приоритете у молодого артиста.
«Потому что фестиваль — это как раз место, где они набирают аудиторию», — заключил Черт.
3 июля руководитель Фонда Владимира Высоцкого, председатель жюри фестиваля молодых авторов‐исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Никита Высоцкий уточнил, что идею конкурса подал президент России Владимир Путин.