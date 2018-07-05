В реанимацию допустят родных пациента

Государственной Думе в первом чтении принят проект закона, обязывающий медучреждения разрешать родственникам посещать больных в палате реанимации.

Сейчас в медицинских учреждениях доступ родственников больных в реанимацию регулируется администрацией больниц на своё усмотрение. «Новый закон закрепит право членов семьи на посещение палаты реанимации», — сообщает агентство ТААС. Нормативный акт Минздрава упорядочит условия и правила посещения палат реанимации.

Вопрос о возможности навещать больных реанимации давно поднимался общественными организациями и обсуждался в обществе. В пользу этого закона неоднократно высказывались различные деятели культуры.