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В реанимацию допустят родных пациента
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В реанимацию допустят родных пациента 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
В Государственной Думе в первом чтении принят проект закона, обязывающий медучреждения разрешать родственникам посещать больных в палате реанимации.
Сейчас в медицинских учреждениях доступ родственников больных в реанимацию регулируется администрацией больниц на своё усмотрение. «Новый закон закрепит право членов семьи на посещение палаты реанимации», — сообщает агентство ТААС. Нормативный акт Минздрава упорядочит условия и правила посещения палат реанимации.
Вопрос о возможности навещать больных реанимации давно поднимался общественными организациями и обсуждался в обществе. В пользу этого закона неоднократно высказывались различные деятели культуры.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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