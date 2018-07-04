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Жених последовал совету отца невесты выстрелить себе в голову
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Жених последовал совету отца невесты выстрелить себе в голову 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель Индии попал в больницу с травмой головы после того, как отец его любимой девушки пообещал благословить их брак в случае, если тот выживет после огнестрельного ранения. Об этом сообщило издание Hindustan Times.
Атул Локханде (Atul Lokhande), лидер молодежного крыла одной из ведущих партий страны Бхаратия джаната парти, 13 лет находился в отношениях со своей возлюбленной, работницей банка. Ее отец изначально был против брака и отказал ему, в ответ на что мужчина начал ему угрожать. Это не понравилось девушке, и она перестала отвечать на звонки Локханде.
Через некоторое время он предпринял вторую попытку посвататься, и тогда отец девушки предложил ему покончить с собой, чтобы доказать свою любовь. Он пообещал, что не будет препятствовать браку, если Локханде выживет, а в противном случае мужчина сможет воссоединиться с его дочерью после перерождения.
Индиец решил выполнить условие отца и написал прощальный пост в социальных сетях, где отметил, что не видит смысла в жизни без любимой женщины и попросил не винить ее в поступке. Он воспользовался пистолетом. Локханде попал в больницу города Бангалор, врачи диагностировали отмирание мозга, но при этом мужчина остается подключенным к аппарату жизнеобеспечения.
Вскоре после случившегося власти перевезли семью возлюбленной Локханде в безопасное место. Полиция начала расследование инцидента, пока никто не был арестован.
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