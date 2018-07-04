Ещё
Онищенко оценил предложение Минфина об ужесточении правил оборота пива
Далее:
Читайте также:
Ещё

Онищенко оценил предложение Минфина об ужесточении правил оборота пива 

RT на русском 36 минут назад
Фото: RT на русском
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии ФАН оценил предложение Минфина об ужесточении правил оборота пива и пивных напитков.
«Предложение Минфина о регулировании оборота пива так же строго, как производства и продажи водки и другого крепкого алкоголя, очень своевременно», — заявил парламентарий.
По его словам, давно пора признать, что пиво наносит здоровью россиян не меньший вред, чем водка и другие спиртные напитки.
Как считает Онищенко, министерство право, и обязательно нужно маркировать пивную продукцию, лицензировать пивные производства.
«Это позволит прекратить производство в подвалах, на чердаках и в других не приспособленных для этого местах. Нужно ужесточать требования к сырью», — отметил он.
Ранее Роскачество сравнило российское и чешское пиво.
В марте глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте потребления безалкогольного пива в России.
RT на русском: последние новости
Колумб в спасательном жилете Неймар высказался о критике в его адрес В МИД России призвали к деполитизации энергетического сотрудничества в мире
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»29
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»107
Звёзды, страдающие анорексией
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной17
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки6
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение