Онищенко оценил предложение Минфина об ужесточении правил оборота пива

«Предложение Минфина о регулировании оборота пива так же строго, как производства и продажи водки и другого крепкого алкоголя, очень своевременно», — заявил парламентарий.

По его словам, давно пора признать, что пиво наносит здоровью россиян не меньший вред, чем водка и другие спиртные напитки.

Как считает Онищенко, министерство право, и обязательно нужно маркировать пивную продукцию, лицензировать пивные производства.

«Это позволит прекратить производство в подвалах, на чердаках и в других не приспособленных для этого местах. Нужно ужесточать требования к сырью», — отметил он.

Ранее Роскачество сравнило российское и чешское пиво.