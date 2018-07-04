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Организации Соколиной горы способствовали проведению молодежного фестиваля
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Организации Соколиной горы способствовали проведению молодежного фестиваля 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
В мероприятии приняло участии более пятисот человек из шестнадцати районов Восточного округа.
Сотрудники Досугового центра «Соколинка» Соколиной горы вместе с учреждениями районов Перово и Ивановское участвовали в организации окружного молодежного фестиваля в Терлецком парке.
Молодые люди Восточного округа осваивали новые учения на мастер-классах по созданию фантазийных животных из надувных шаров и по аквагриму — их провела Елена Бодрова, руководитель студий «Керамика для души» и «Творческое развитие детей» ДЦ «Соколинка». Студенты вуза Соколиной горы — Московского политехнического университета — подготовили хореографические номера для посетителей «Терлецкой дубравы». На спортплощадках парка состоялись сражения по бадминтону и волейболу, настольному теннису и стрельбе по мишеням. Все желающие смогли присоединиться к приключенческой игре с разгадыванием головоломок и ребусов. Основная цель проведения фестиваля — это поддержка созидательных инициатив и развитие активной позиции у молодых горожан.
Фото: предоставлено Досуговым центром «Соколинка».
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