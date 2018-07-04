«Переезжайте оттуда»: новые соседи Хилькевич неприветливы к ней

Анна Хилькевич рассказала поклонникам о проблемах, с которыми она столкнулась при переезде в новую квартиру. Всегда тяжело менять место жительства, заново знакомиться с соседями и налаживать доверительные отношения. У Анны этого сделать пока не получилось, потому что жильцы приняли её не так, как ожидалось.

Анна не планировала жаловаться на недружелюбных соседей, но её пост сказал об этом за неё. Она призналась, что в её подъезде нет консьержа, который так необходим ей как артисту (медийным личностям часто приходят посылки и подарки от поклонников, которые и оставляют на первом этаже), поэтому она решила поговорить об этом с жильцами и как раз наткнулась на объявление о собрании. На слёт Анна шла уверенной, что заведет новых приятелей, с кем-то, может, и подружится, ведь жить предстоит в одном доме. Но все оказалось не так, как фантазировала себе актриса: она мило поздоровалась, но не получила взаимного дружелюбия. «В ответ мне прилетает: „ааа, это вы тут своим ремонтом жизни людям не даете? Знаем-знаем“. После такого честного ответа я стала явно ощущать, что цели я своей скорее всего не добьюсь».

Когда Анна решила покинуть собрание, она сказала всем, что ей было приятно познакомиться и любезно попрощалась, но не услышала ничего подобного в свой адрес. Поклонников удивило такое безразличное отношение к новосёлам, им стало жалко беременную и они попросили её не обращать внимание на вредных соседей. «Переезжайте оттуда! Какие ужасные люди там живут..» «Мы всегда стараемся помочь новеньким, а это просто безобразие!» «Может, завидуют вам?» «Неужели они вас не узнали? А вдруг на самом деле узнали, просто злятся, что вы популярная?» «Решили небось показать, что вы тут не звезда, а такая же как все, мол знайте свое место…»

Но в ожидании чуда лучше не думать о плохом, к тому же, в период такого фантастического чемпионата, в котором наша страна показывает себя наилучшим образом. Кстати, Анна не осталась безучастна, предсказав России победу над Египтом и точный счет этого матча.