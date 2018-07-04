Откуда берется трудоголизм и стоит ли с ним бороться

А вы часто задерживаетесь на работе? Моя знакомая делает это постоянно. Ее рабочее время волшебным образом растянулось со стандартных 8 часов до 10, а то и 12. Причем и на выходных ее одолевают звонками. «В отпуск я специально уезжаю за границу, чтобы точно не вызвали. А вот от звонков мне и в отеле не спрятаться. Раньше хоть только роуминг был, не звонили, а теперь по ватсайпу названивают», — сокрушается она. Самое интересное, что не получает моя знакомая от этих своих подвигов никакой пользы: ни зарплата не повышается, ни должность, да и характер руководителя мягче не становится.

И тут возникает вопрос: а стоит ли игра свеч? Стоит ли лишать себя личной жизни в погоне за призрачным рабочим успехом? Давайте разбираться.

Почему люди задерживаются на работе?

Реальная необходимость

Важный проект, который нужно завершить в строго отведенный срок, экстренное совещание, критическая ситуация, которая ставит под вопрос существование компании… Наверняка у каждого из нас было что-то подобное. И у меня тоже. Лично мне нравилось наблюдать, как сплачивается коллектив в этот момент, как все друг друга поддерживают, как кто-то заботливо приносит большую пиццу для всех. А в конце наступает эйфория: «Мы сделали это! Мы справились!»

Что делать? Если такие форс-мажоры случаются нечасто, стоит относиться к ним как к тренировке организма на умение работать в ситуации цейтнота. Если же на работе вы постоянно попадаете в критические ситуации, стоит задуматься: а вы точно работаете среди профессионалов?

Суточные ритмы человека (согласно которым все мы «жаворонки», «голуби» или «совы»)

Большинство офисов все еще работает с 8–9 часов. Если «жаворонкам» и «голубям» приспособиться к такому режиму не составляет труда, то «совам» требуется много времени на перестройку. А если еще и утром приходится решать крайне важные дела, то даже три чашки кофе не всегда спасут. Поэтому многие «совы» предпочитают задерживаться на работе, занимаясь интеллектуальной деятельностью в более поздние часы — именно в это время у людей с таким суточным ритмом вырабатывается нужный уровень гормона стресса кортизола.

Что делать? Принять себя и свою физиологию. Ибо организм не перестроить. Если вам удобно работать вечером, в тишине, без звонков клиентов и сообщений в чатах, если руководство совсем не против ваших вечерних бдений, наслаждайтесь нужными условиями труда. А чтобы не перерабатывать, обсудите возможность смены рабочего графика или найдите удаленную работу.

Невротизм руководителя

Если вам приходится постоянно задерживаться на работе по инициативе руководства, вы не виноваты. Многие начальники становятся невротиками из-за повышенной ответственности. Постоянная тревога, эмоциональная неустойчивость мешают эффективно организовать рабочий процесс, а вследствие этого возникает стресс, который еще больше повышает уровень тревоги. В результате такой руководитель редко бывает удовлетворен результатом. Многие руководители ввиду своей тревожности акцентируют внимание на своей власти и особо не прислушиваются к мнению подчиненных (а если и прислушиваются, то только к тем, кто умеет выразить свое мнение крайне аккуратно и дипломатично, но об этом позже).

Проблема в том, что, замыкая любое принятие решений на себе, такой руководитель вообще не может расслабиться и попадает под постоянный обстрел: его постоянно дергают, названивают, к нему выстраиваются очереди, отчего сотрудники инфантилизируются, разучиваются принимать решения самостоятельно, давят свои идеи и предложения на корню.

С другой стороны, искусственное создание стресса руководителем-невротиком (много бессмысленной суеты), а также заражение невротизмом на работе («Я ничего не успеваю, не успевайте и вы!», «Чтобы через пять минут принесла мне новый отчет», «Быстро приезжай из больницы и распечатай мне таблицу») является чуть ли не ведущим стимулом для результативной деятельности. Только эффективностью обычно тут и не пахнет, потому что в постоянном стрессе работать не сможет никто.

Почему руководитель-невротик так себя ведет? Потому что он недоволен работой, и прежде всего своей. И понимает, что что-то делает не так. Но ведь он не может открыть свое недовольство, а потому срывается на других: заставляет сотрудников постоянно работать внеурочно, зачастую не оплачивая часы, вызывает их из больничного, из отпуска, ругает, что у человека, находящегося за границей, был недоступен телефон. Много можно привести примеров. Во всем этом много бессознательной агрессии, которая излечивается психотерапией.

Что делать? Неуверенный в себе человек очень нуждается в признании и в том, чтобы все, что он делает, было оценено на ура. Нет, я не призываю вас подхалимничать. Попробуйте донести до руководителя, что нынешняя ситуация не является нормальной и в связи с этим сотрудники не полностью раскрывают свой потенциал, что коллектив или вы могли бы работать лучше при таких-то и таких-то условиях. Важный момент! Нельзя подавать информацию с позиции «Вы плохой руководитель» и «Нам/мне плохо». Стоит выразить свое мнение в ключе «Вы могли бы использовать наши знания и опыт лучше».

Невротизм сотрудника

Многие сотрудники также развивают невротическое поведение. И появляется оно по тем же самым причинам, что и у начальника. Вот есть тревожный человек, который не может решить свои личные проблемы. Они давят на человека, и он закрывается от их решения на работе. А в офисе такой эмоциональный субъект спокойно работать не сможет в принципе. Физиология у него такая. А потому даже на самой скучной работе в конторе он совершенно на пустом месте создаст такие драмы и сериалы, по сценарию которых фильмы снимать можно. Данные люди в принципе не могут жить без стресса, а потому формируют его искусственно. И купаются в нем, испытывая целый спектр разных эмоций.

Что делать? Если человек задерживается на работе по своей инициативе, он делает это для чего-то. А именно получает от этого какую-то психическую прибыль. Нужно найти эту прибыль и оценить затраты. А чтобы было проще, предлагаю составить таблицу.

Варианты ответов (у вас могут быть другие, главное — отвечать себе честно):

Психическая прибыль

Что получаю?

Что не получаю?

Приемлема ли цена? Если нет, то что делать?

Не хочу видеть свою жену/мужа (разлюбил (а), обидел (а),

поссорились)

Развиваюсь как профессионал, обретаючувство собственной значимости

Проблема с супругом (ой) не решается

Нет! Поговорить с супругом (ой)

Дома меня не ценят

Обретаючувство собственной значимости

Несмотря на успехи на работе, меня все равно не ценят

Нет. Узнать у домашних критерии оценки, за что готовы ценить?

Боюсь личной жизни, неизвестности

Тут я подчинен работе, все известно, проработано, разложено по полочкам

Страх личной жизни остается

Да. Пока меня это устраивает. Не тороплюсь с личной жизнью

Вот такая личная бухгалтерия. И вполне может оказаться, что для кого-то задержки на работе — это вполне приемлемая цена за нерешенные проблемы. А для кого-то она стала казаться высокой, и хочется уже решать свои проблемы напрямую, не прикрываясь вечной занятостью.

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