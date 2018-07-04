Надо подкачаться: отзыв о тренировке Street Jazz в X-Fit Монарх

Расположение

Этот клуб идеально подойдем тем, кто работает в центре. Максимум полчаса — и вот вы уже на беговой дорожке, в бассейне, зале йоги или танцевальном зале (нужное подчеркнуть, а лучше попробовать). X-Fit Монарх находится в 10 минутах неспешной ходьбы от метро Динамо, поэтому утомиться в пути вы точно не успеете, а вот получить удовольствие от тренировок и зарядиться эмоциями на несколько дней вперед — всегда пожалуйста.

Интерьер и уровень комфорта

Это еще один клуб сети премиального класса, поэтому качество обслуживания, мастерство тренерского состава и уровень комфорта здесь всегда на высшем уровне. Единственное, что может смутить новичка — размеры помещения. На первый взгляд кажется, что клуб настолько большой, что в нем легко заблудиться. Но это не совсем так: со временем привыкните.

Тренировка

У меня за спиной красный диплом балетной школы (пусть даже это было давно и уже кажется, что неправда), я знаю, что такое «батман фондю» (нет, это не фрукты в шоколаде), «пассе девелопе» и поперечный шпагат, но с уличными направлениями все эти познания не имеют никакой практической пользы.

Street Jazz — новый танцевальный формат, который сочетает элементы различных направлений. Мало кто знает, но уличные танцы в том виде, в котором мы знаем их сейчас, появились в результате смешения европейской и африканской танцевальных традиций.

Главное правило — расслабиться и позволить телу делать некоторые движения по инерции. Если вы новичок с плохой координацией, у вас могут возникнуть сложности с запоминанием ритмического рисунка, но после 10-15 повторений ноги начинают сами принимать нужное положение, а корпус наконец понимает, чего именно вы от него хотите. Конечно, за одно занятие научиться танцевать как ребята из «Шага вперед» вряд ли получится, но разучить пару связок, которыми при случае козырнете в клубе, вполне реально.

Общее впечатление

Не зря говорят, что занятия танцами — самый красивый, увлекательный и приятный способ сбрасывать вес. За одну интенсивную часовую тренировку вы сжигаете от 500 калорий, а если будете выполнять все в сверхбыстром темпе (как тренер Руслан Панов, например), расстояние между вами и фигурой мечты сократится еще на пару сотен калорий.

Во время нашей тренировки я изо всех сил старалась не выглядеть мощным негнущимся деревом, но получалось слабо. Зато наутро мне передавали привет мышцы спины, пресса, ягодиц и даже рук (видимо, за компанию), а значит, тренировка прошла успешно.