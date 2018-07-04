День открытых дверей устроили в перинатальном центре Савеловского

Очередной день открытых дверей провели 4 июля в перинатальном центре городской клинической больницы №24 в 4-м Вятском переулке. Об этом рассказали в администрации перинатального центра. — В рамках дня открытых дверей будущие родители могли пообщаться с акушером-гинекологом и задать ему вопросы на интересующие темы. Помимо этого, психолог рассказал о проблемах, которые могут возникнуть в послеродовой период, — пояснила руководитель службы психологической поддержки учреждения Наталья Грюнталь. Напомним, что экскурсии по медицинскому учреждению проходят каждую среду. Предварительная запись не требуется. Адрес перинатального центра: 4-й Вятский переулок, дом 39. (мю)