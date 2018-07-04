В ОП рассказали о конкурсе «Мой проект — моей стране!»

Первый зампред комиссии Общественной платы (ОП) России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что задача палаты — делать максимально публичными существующие в стране позитивные гражданские практики.

«Задача Общественной палаты России — максимально опубличивать, открывать людям те позитивные гражданские практики, которые существуют в России. Проведение конкурсов в этом плане — один из самых действенных инструментов», — заявил Малькевич, слова которого приводятся на сайте ОП.

По его словам, конкурс ОП «Мой проект — моей стране!» — это возможность заявить о себе для тех, кто делает добрые дела, посвящает часть своей жизни, а иногда и всю жизнь, служению обществу.

«Помощь старикам и сиротам, пропаганда здорового образа жизни и спорта, забота об экологии города — диапазон таких дел довольно велик, главное — найти себя в одной из 14 номинаций, представленных в этом году», — отмечает Малькевич.

Оценивать проекты и выбирать победителей будут члены федеральной и региональных общественных палат и профильные эксперты. В этом году Александр Малькевич — среди членов экспертной комиссии. Он рассказал, чем будет руководствоваться при отборе проектов.

«Номинация «Гражданский долг» очень важна для общества, особенно для молодежи. Вовлечение молодых людей и в общественную деятельность, и в работу по патриотическому воспитанию необходимо, причем я говорю о таких понятиях, как сопричастность, сопереживание, соработничество. У молодежи должны быть ориентиры! Государство эту функцию, к сожалению, практически не выполняет. И мы об этом много раз говорили. Все делается дидактически, формально, поэтому только общественники могут подать эту тему интересно, вкусно, так, чтобы она привлекала, впечатляла», — отметил общественник.

Также Малькевич пообещал, что будет беспристрастным судьей, и рассказал о собственном опыте участия в конкурсе «Мой проект — моей стране!»

«В прошлом году мы были участниками конкурса: наша детская историко-патриотическая игра «Знамя Ермака» оказалась в числе финалистов. Мы доказали, что проекты, сделанные общественниками, могут быть реализованы на самом высшем уровне (за «Знамя Ермака» в итоге мы были удостоены премии правительства Российской Федерации !)», — рассказал Малькевич.

Церемония награждения победителей конкурса в 2017 году сама по себе уже стала большой наградой всем, кто потрудился представить свой проект на суд жюри.

«Я помню ту атмосферу праздника, которая царила в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве. С приветственным словом к участникам конкурса обратился Президент страны Владимир Владимирович Путин . Он по достоинству оценил проекты финалистов и подчеркнул значимость конкурса», — сказал член ОП.

Александр Малькевич подтверждает, что конкурс ежегодно совершенствуется, и, по его мнению, имеет смысл развернуть постоянную выставку проектов финалистов конкурса прямо на площадке ОП.

«Таким образом, гости Общественной палаты со всей страны, участники мероприятий, которые проводятся в ОП, смогут увидеть контуры реального живущего и работающего гражданского общества в нашей стране», — пояснил Александр Малькевич.